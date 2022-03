শ্রীনগর, 12 মার্চ : জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবার চার জঙ্গিকে তিনটি আলাদা সংঘর্ষে নিকেশ করল নিরাপত্তাবাহিনীর জওয়ানরা (Four Militants Killed in Joint Operation of Security Force and Police in Kashmir) ৷ শনিবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের তরফে এমনটা জানানো হয়েছে ৷ পুলওয়ামা, গান্দেরবাল এবং হান্দওয়ারায় বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই চলে ৷

কাশ্মীর পুলিশের আইজি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, পুলিশ এবং আধাসেনা উপত্যকার পাঁচটি জায়গায় যৌথ অভিযান চালায় ৷ সেই অভিযানে 4 জঙ্গিকে খতম করা হয়েছে বলে জানান তিনি ৷ বিজয় কুমার বলেন, "আমরা শুক্রবার রাতে পাঁচটি জায়গায় যৌথ অভিযান চালিয়েছি ৷ এখনও পর্যন্ত পুলওয়ামায় জইশের 2 জঙ্গি এবং গান্দেরবাল ও হান্দওয়ারায় 2 লস্কর জঙ্গিকে মারা হয়েছে (Four Militants were Belongs to Lasker and Jaish) ৷"

কাশ্মীরের আইজি জানিয়েছেন, উপত্যকার 5টি অঞ্চলেই আধাসেনা এবং পুলিশের এই যৌথ অভিযান জারি রয়েছে ৷ আরও অনেক জঙ্গির লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷