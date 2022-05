1. Metro Dairy Case in Calcutta High Court : কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে পি চিদাম্বরমকে গো-ব্যাক স্লোগান মহিলা আইনজীবী'র

মেট্রো ডেয়ারি কেসে সওয়াল করতে এসে চিদাম্বরমকে দেখেই কলকাতা হাইকোর্টে ক্ষেপে উঠলেন দুই কংগ্রেসপন্থী আইনজীবী (Metro Dairy Case in Calcutta High Court) ৷ তাঁকে দেখেই ওই দুই আইনজীবী গো ব্যাক শ্লোগান দিতে থাকেন ৷

2. BCCI Ban Boria Majumdar : ঋদ্ধি-কাণ্ডে দু'বছর নিষিদ্ধ সাংবাদিক বোরিয়া মজুমদার, নির্দেশ জারি বোর্ডের

জল্পনাই সত্যি হল শেষমেশ ৷ অ্যাপেক্স কাউন্সিলের তদন্তে ঋদ্ধিমান সাহাকে হুমকি দিয়ে দোষী সাব্যস্ত সাংবাদিক বোরিয়া মজুমদারকে দু'বছর নির্বাসিত করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড ৷ এ ব্যাপারে নির্দেশ জারি করল বিসিসিআই (BCCI issues order to ban journalist Boria Majumdar for two years) ৷

3. Record GST collection in Bengal: এপ্রিলে রেকর্ড জিএসটি সংগ্রহ করে এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়ল রাজ্য

এপ্রিল মাসে রেকর্ড পরিমাণ জিএসটি সংগ্রহ করে এলিট ক্লাবে ঢুকে পড়ল রাজ্য ৷ এপ্রিলে রেকর্ড 5644 কোটি টাকা জিএসটি বাবদ আয় করেছে বাংলা (Record GST collection in Bengal)।

4. Maynaguri molestation case: সিবিআই তদন্ত চান না ময়নাগুড়ির নির্যাতিতার বাবা, জানালেন হাইকোর্টে

ময়নাগুড়ি ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চান না বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানালেন মৃতার বাবা (Maynaguri molestation case)৷

5. Drunk Cop : পুলিশি পোশাকে মদ্যপ ব্যক্তিকে ঘিরে আসানসোল আদালতে শোরগোল

বুধবার আসানসোল আদালত চত্বরে পুলিশের পোশাক পরে এক ব্যক্তিকে মদ্য়প অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় (Drunk Cop Found on Asansol Court Premises) ৷ তাঁর নেমপ্লেটে লেখা ছিল সন্তোষ কুমার । তবে তিনি কোন থানায় কর্মরত, তা জানা যায়নি ৷

6. UCL Semifinal : ভিল্লারিয়াল 'গেরো' টপকে খেতাবি লড়াইয়ে রিয়ালকে চাইছেন সালাহ

দ্বিতীয়ার্ধে লিভারপুলের 'পালটা মারে' খড়কুটোর মত উড়ে গেল উনাই এমেরির দল ৷ আর ভিল্লারিয়াল গেরো টপকে লিভারপুল তারকা সালাহ জানালেন ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে সামনে চান তিনি (Mohamed Salah says he want to face Real Madrid in UCL final) ৷

7. UEFA Champions League : ঘরের মাঠে অ্যাডভান্টেজ মাদ্রিদ, বেঞ্জেমাই মাথাব্যথা গুয়ার্দিওলার

এতিহাদ স্টেডিয়ামে প্রথম সেমিফাইনালে 4 গোল করলেও 3 গোল হজম করতে হয়েছে রদ্রি, লাপোর্তেদের ৷ (Real Madrid will take on Manchester City)

8. Human Exploration Rover Challenge : নাসা আয়োজিত চ্যালেঞ্জ জিতল ভারতীয় ছাত্রদের দু'টি গ্রুপ

58টি কলেজ এবং 33টি উচ্চ বিদ্যালয়-সহ মোট 91টি দল নাসা 2022 হিউম্যান এক্সপ্লোরেশন রোভার চ্যালেঞ্জে অংশ নিয়েছিল ৷ সেখানেই পঞ্জাব এবং তামিলনাড়ুর ছাত্রদের ওই দু'টি গ্রুপ চ্যালেঞ্জটি জিতে নেয় (NASA 2022 Human Exploration Rover Challenge) ৷

9. Elephant Enters Locality: রাতভর বিয়েবাড়ি, সবজি বাজারে দাপিয়ে বেড়াল দাঁতাল

রাতভর কখনও বিয়ে বাড়ি আবার কখনও স্থানীয় সবজি বাজারে দাপিয়ে বেড়াল একটি দাঁতাল (Elephant Enters Locality) ৷ ঘটনাটি বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির ৷ হাতি তাড়াতে খবর দেওয়া হয় বন দফতরে ৷

10. North Bengal Visit of Amit Shah : উত্তরবঙ্গকে অবহেলা থেকে বাঁচাতেই শাহী-সফর, দাবি রাজু বিস্তার

অমিত শাহ’র উত্তরবঙ্গ সফরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন দার্জিলিঙের সাংসদ রাজু বিস্তা (Preparation of Amit Shah's North Bengal Visit) ৷ বৃহস্পতিবার অমিত শাহ’র উত্তরবঙ্গে কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন তিনি ৷