1.Mamata Banerjee: দলীয় বৈঠকের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দলীয় বৈঠকের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতে...

2.Kunal Ghosh: সিঙ্গাপুর যাওয়ার অনুমতি চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন কুণালের

তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ (Kunal Ghosh) সারদা চিটফান্ড মামলায় অভিযুক্ত ৷ ওই মামলায় তিনি জামিনে রয়েছেন ৷ বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞার কারণে তাঁর পাসপোর্ট জমা রয়েছে আদালতে । তাই কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) দ্বারস্থ হয়েছেন কুণাল ঘোষ ৷

3.Guntur Incident: চন্দ্রবাবুর সভাস্থলে মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে 32 লক্ষের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

অন্ধ্রপ্রদেশের (Andhra Pradesh) গুন্টুরে আয়োজিত চন্দ্রবাবু নাইডুর (Chandrababu Naidu) সভাস্থলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় (Guntur Incident) মৃত প্রত্যেকের পরিবারকে বিপুল অঙ্কের আর্থিক ক্ষতিপূরণ (Compensation) দেওয়া হবে ৷ কারা কারা, কত টাকা দেবেন ক্ষতিপূরণবাবদ ?

4.SSC Number Outage Case: এসএসসি’র নম্বর বিভ্রাটে ববিতা সরকারের চাকরি, কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের মামলা

এসএসসি’র নম্বর বিভ্রাটের কারণেই ববিতা সরকারের চাকরি হয়েছিল (Babita Sarkar Gets Job in SSC Number Outage) ৷ এই অভিযোগে ফের মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ বুধবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Abhijit Gangopadhyay) বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে ৷

5.Demonetization Verdict: আইন মেনেই নোটবন্দি ! সুপ্রিম রায়ে স্বস্তিতে মোদি সরকার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নোটবন্দির সিদ্ধান্তে কোনও আইন ভাঙা হয়নি (SC says Demonetization Action taken by Centre is valid) । এদিন পুরনো 1000 টাকা এবং 500 টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলাগুলি হয়েছিল, তার রায়ে একথা জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট ।

6.Rajouri Terror Attack: রাজৌরির সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যু বেড়ে 4

রাজৌরির সন্ত্রাসবাদী হামলা মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল 4 (Death Toll Touches Four in Rajouri Terror Attack Says ADG Jammu) ৷ এমনটাই জানিয়েছেন জম্মু পুলিশের এডিজি মুকেশ সিং ৷

7.Come Back of SRK-Anushka: শাহরুখ থেকে অনুষ্কা...নতুন বছরে পর্দায় ফিরছেন যাঁরা

নতুন বছরে বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন শাহরুখ থেকে শুরু করে অনুষ্কা-সহ আরও বেশ কয়েকজন পরিচিত নাম (Actors are returning to silver screen in 2023)৷

8.Bomb Blast in Rajouri: রাজৌরির ডাংরিতে বিস্ফোরণে 1 শিশুর মৃত্যু, আহত 5

রাজৌরির আপার ডাংরি গ্রামে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর, এবার বোমা বিস্ফোরণে 1 শিশুর মৃত্যু হল (One Person Dead in Bomb Blast in Rajouris Upper Dangri village) ৷ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন 5 জন ৷ উদ্ধার হয়েছে আইইডিও ৷

9.Suryanagari Express Derailed: রাজস্থানে লাইনচ্যূত সূর্যনগরী এক্সপ্রেসের 11টি বগি, চালু হেল্পলাইন

লাইনচ্যূত সূর্যনগরী এক্সপ্রেসের 11টি বগি । বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে যোধপুরগামী ট্রেনটি সোমবার ভোররাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে (Suryanagari Express derailed near Pali) । এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর না-পাওয়া গেলেও একাধিক হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে রেল ।

10.Punjab Potato Seed: ফ্রি-তে নেওয়ারও লোক নেই, পঞ্জাবের 'মহার্ঘ্য' আলু বীজ গড়াগড়ি খাচ্ছে জমিতে

আলুর দাম একেবারেই নেই ৷ তাই বিনামূল্যে পঞ্জাবের আলু বীজ দেওয়া হলেও তা কেউ নিতে চাইছেন না(Punjab Potato Seed)৷ অগত্যা পঞ্জাবের 'মহার্ঘ্য' আলু বীজ জমিতে ফেলে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা ৷ এমনই ঘটনা মুর্শিদাবাদের ৷