1. Cristiano Ronaldo: রেকর্ড অর্থে সৌদির আল-নাসার ক্লাবে সই করলেন রোনাল্ডো

ইউরোপকে বিদায় জানিয়ে, এবার সৌদি আরবে পাড়ি দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo Signs Two-Year Deal With Saudi Arabia Club Al-Nassr) ৷ সৌদির আল-নাসার ক্লাবে 2 বছরের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হিসেবে সই করলেন সিআর সেভেন ৷

2. Horrific Accident in Gujarat: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গাড়িতে ধাক্কা বাস চালকের, মৃত কমপক্ষে 9

গুজরাতে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা। শুক্রবার রাতে নওসারি এলাকায় বাস এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল কমপক্ষে 9 জনের (At least 10 people died in an accident in Gujarat)।

3. Ghulam Nabi Azad : ফিরছেন না কংগ্রেসে,'আজাদ'ই থাকছেন গুলাম নবি, দাবি একান্ত সাক্ষাৎকারে

ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎতারে তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় দাবি করলেন গুলাম নবি আজাদ । একটি সংবাদ সংস্থা দাবি করে পুরনো তিক্ততা ভুলে কংগ্রেসে ফিরে আসবেন তিনি । কিন্তু সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্টই জানালেন তেমন কোনও সম্ভবনা নেই (Exclusive Interview of Ghulam Nabi Azad)

4. West Bengal Weather Update: আগামী 5 দিন থাকবে শীতের আমেজ , বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই

আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । জাঁকিয়ে শীত না পড়লেও আমেজ বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (West Bengal Weather Update) ৷

5. Multi Organ Donate: একটি শরীর বাঁচবে 7টি প্রাণ ! অঙ্গদানে ফের নজির গড়ল তিলোত্তমা

একজনের অঙ্গ থেকে বাঁচবে সাতজনের প্রাণ ৷ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ব্রেন ডেথে মৃত্যু হয় নাট্যকর্মীর। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকেই এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয় (Multi Organ Donation in Kolkata) ।

6. TMC Workers Join BJP: নদিয়ায় ধাক্কা খেল তৃণমূল, পঞ্চায়েতের সদস্য-সহ প্রায় 200 কর্মী গেলেন বিজেপিতে

সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন । তার আগে নদিয়ায় শক্তি ক্ষয় তৃণমূলের ৷ শাসকদলের প্রায় 200 কর্মী যোগ দিলেন বিজেপিতে (TMC Workers Join BJP) ৷

7. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন বছর শেষের বাজারদর

বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

8. Pele in Kolkata: ইডেনে আলপনা আঁকবেন পেলে ! ফুটবল ঈশ্বরকে দেখতে সেদিন 30 টাকার টিকিট বিকিয়েছিল 500 টাকায়

1977 কসমসে তখন আক্ষরিক অর্থেই চাঁদের হাট । কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই যাবতীয় আলো কেড়ে নিয়েছিলেন কালো হীরে, পেলে (Pele Played against Mohun Bagan)। ফলে টিকিটের চাহিদা ছিল তুঙ্গে । ত্রিশ টাকার টিকিট সেদিন বিক্রি হয়েছিল পাঁচশো টাকাতেও ।

9. Vande Bharat Express: বন্দে মাতরমের মাটিতে বন্দে ভারত নিয়ে উৎফুল্ল মোদি

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ হঠাৎ মাতৃবিয়োগের জেরে ভার্চুয়ালি এই ট্রেনের যাত্রা শুরু করান তিনি ৷ একইসঙ্গে, এদিনই জোকা-তারাতলা রুটে মেট্রো পরিষেবারও (Joka Taratala Metro Service) পথচলা শুরু হল মোদির হাতে ৷ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরমেরও প্রসঙ্গ টানেন মোদি ৷

10. Year Ender 2022: সবুজ গালিচা থেকে বক্সিং রিং, জীবনের ময়দান ছেড়ে তারার দেশে যে বারো তারকা

প্রায় শেষের পথে 2022 । অন্যান্য বছরের মতো এবছরও ঘটনাবহুল । ক্রীড়াক্ষেত্রে যেভাবে একাধিক নজির দেখেছে বিশ্ব, তেমনই হাহাকার রয়েছে । সবুজ গালিচা থেকে বক্সিং রিং, বছরের পর বছর নিজেদের শৈলিতে মন মজিয়েছেন যারা, তাদের অনেকেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন । শেন ওয়ার্ন থেকে ফ্রেডি রিঙ্কন হয়ে কলকাতা ময়দানের সুভাষ ভৌমিক কিংবা সুরজিৎ সেনগুপ্ত, তারার দেশে পাড়ি দেওয়া তারকাদের সংখ্যাটা নেহাতই কম নয় । বছর শেষে তাঁদেরকেই স্মরণ করল ইটিভি ভারত ।