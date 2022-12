নয়াদিল্লি ও জম্মু, 31 ডিসেম্বর: তাঁর কংগ্রেস ছাড়া নিয়ে জল্পনা কম হয়নি । সে সব সত্যি করে দল ছেড়েছিলেন জম্মু কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবি আজাদ (Ghulam Nabi Azad )। 52 বছরের সম্পর্কে ইতি টেনেছিলেন মাস কয়েক আগে। তৈরি করেছেন নিজের দলও। আর এবার তাঁর কংগ্রেসে ফিরে আসা নিয়ে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে । একটি সংবাদ সংস্থা জানায়, নিজের পুরনো দলে আবারও ফিরে আসছেন আজাদ । কিন্তু ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে সেই সম্ভবনা খারিজ করে দিলেন তিনি (Ghulam Nabi Azad Said He Will Not Join Congress) । পাশাপাশি ওই সংবাদ সংস্থা এমন দাবি কীভাবে করল সেটা নিয়েই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন একদা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব সামলানো আজাদ (Earlier Azad Served as the Leader of Opposition in Rajya Sabha) ।

কংগ্রেস ছাড়ার পর অগস্ট মাসের 26 তারিখ নিজের দল 'গণতান্ত্রিক আজাদ পার্টি' তৈরি করেন আজাদ (Ghulam Nabi Azad Formed his New Party Democratic Azad Party)। আপাতত এই দলটির রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত । তিনি মনে করেন এই দলের নেতা-কর্মীদের বিভ্রান্ত করতেই কংগ্রেসের তরফ থেকে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে । পাশপাশি এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে সেই অনুরোধও করেছেন তিনি । তাঁর কথায়, "কংগ্রেসের কোনও নেতার প্রতি আমার বিরূপ মনোভাব নেই। আমি আশা করব, তাঁরা এই ধরনের মিথ্যা খবর রটাবেন না।"

মাস খানেক আগে হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে জয় পায় কংগ্রেস। ওই সংবাদ সংস্থার দাবি, সে সময় আজাদ বলেছিলেন বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতে শুধু কংগ্রেসই পারবে । তাছাড়া তিনি একাধিকবার বলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কোনও আদর্শগত সংঘাত নেই । কিন্তু যে কায়দায় দল পরিচালিত হয় তার পরিবর্তন প্রয়োজন । এমন বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর কংগ্রেস নেতা দ্বিগবিজয় সিং দলে ফিরে আসার জন্য আজাদকে আমন্ত্রণ জানান । পাশাপাশি সাংসদ তথা বিহারের দলীয় সভাপতি অখিলেশ প্রসাদ সিং এবং হরিয়ানার পরিচিত নেতা ভুপিন্দর সিং যোগাযোগ করেন আজাদের সঙ্গে । তাঁদের অভিপ্রায় ছিল রাহুল গান্ধির (Rahul Gandhi) নেতৃত্বে চলা ভারত জোড়ো যাত্রায় (Bharat Jodo Yatra) পা মিলিয়ে কংগ্রেসে নতুন ইনিংস শুরু করুন আজাদ । তাঁর সঙ্গেই দল ছেড়েছিলেন উপত্যকার একসময়ের উপমুখ্যমন্ত্রী তারাচাঁদ। কিন্তু সম্প্রতি আজাদের দল থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছেন তিনি । এ থেকেই অনেকেরই মনে হয়েছিল আজাদ নিজেও ফিরে আসবেন কংগ্রেসে ।

দল ছাড়ার সময় রাহুল বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছিলেন । শুধু তাই নয়, প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁর নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা নিয়েও। কিন্তু ঘটনা এমনভাবে এগোচ্ছিল যাতে অনেকেই ধারনা করতে শুরু করেছিলেন তিক্ততা ভুলে রাহুলের হাত ধরেই কংগ্রেসে ফিরবেন আজাদ । কিন্তু একান্ত সাক্ষাৎকারে সেই সম্ভবনা খারিজ করে দিলেন আজাদ নিজেই ।

