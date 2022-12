1. Bengal Governor CV Ananda Bose: বাংলার রাজ্যপাল হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখতে চান আনন্দ বোস

রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাত নিয়ে বারবার উত্তাল হয়েছে বাংলার রাজনীতি । জগদীপ ধনখড় রাজ্যপাল থাকার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সংঘাত বারবার চরম আকার নিয়েছে । তবে সম্প্রতি বদলাতে শুরু করেছে পরিস্থিতি। এবার নয়া রাজ্যপাল জানালেন, বাংলার রাজ্যপাল হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে বই লিখতে চান (New West Bengal Guv has planned to write a book on his experience as the constitutional head of the state )।

2. West Bengal Weather Update: পাহাড়ে শীত, সমতলে ঠান্ডার সাময়িক বিরতি

দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । দক্ষিণবঙ্গে উৎসবের আমেজ থাকলেও শীত সেভাবে পড়বে না (West Bengal Weather Update) ৷ তবে বছর শেষ হওয়ার আগে আবহাওয়া সামান্য হলেও বদলায় কিনা সেটাই এখন দেখার ।

3. Nalanda Murder: বোনের সঙ্গে যুবকের প্রেম, প্রেমিকের দেহ টুকরো করল ভাই

বোনের সঙ্গে প্রেম করায় যুবককে খুন করে টুকরো টুকরো করার অভিযোগে ধৃত ভাই ও বাবা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের নালন্দায় (Youth Murdered in Nalanda) ৷

4. Rahul Sinha: 'নন্দনকে পৈতৃক সম্পত্তি ভাবে তৃণমূল', প্রজাপতি বিতর্কে তোপ রাহলের

"এরা নন্দনকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি বানিয়ে নিয়েছে (Rahul on TMC Government) ৷ নন্দনটা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পত্তি নয় ৷ নন্দনকে ঘিরে রঙ দেখা দেখি, রং বাছাবাছি সমর্থন করি না ৷" নন্দন প্রসঙ্গে এমনটাই বললেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা ৷

5. Coronavirus in China: চিনাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম বলেই কি করোনার এত দাপাদাপি ?

পড়শি চিনে আবারও লাফিয়ে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ (Coronavirus in China) ৷ কেন তৈরি হল এমন পরিস্থিতি ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা (Expert Opinion) ?

6. Blasts in Pakistan: ধারাবাহিক বিস্ফোরণ পাকিস্তানের বালুচিস্তানে, মৃত কমপক্ষে 5

রবিবার ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয় পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশে (Multiple blasts in Balochistan) ৷ কমপক্ষে 5 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ আহত 10 জন ৷

7. Market Price in Kolkata: কী বলছে আজকের বাজারদর? জেনে নিন একনজরে

শীতের আমেজে সাময়িক ছেদ পড়েছে ৷ কিন্তু বাজারেও দেদার মিলছে মরশুমি সবজি (Kolkata Market Price)৷ বাজার যাওয়ার আগে এক নজরে জেনে নিন সবজি, মাছ, মাংস ও ডিমের দাম ৷

8. Not Jan 7 anymore: রাশিয়াকে বার্তা দিতে ক্রিসমাসের দিন বদল ইউক্রেনে

এতবছর ধরে ইউক্রেন ও রাশিয়ায় ক্রিসমাস পালন হয়ে আসছে প্রাচীন জুলিয়ান ক্যালেন্ডার মেনে 7 জানুয়ারিতে ৷ কিন্তু এবছর ইউক্রেনের বহু বাসিন্দা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মেনে বিশ্বের বাকি দেশগুলির মতো 25 ডিসেম্বরেই দিনটি পালন করলেন ৷ রাশিয়ার থেকে সংযোগ চিন্ন করার বার্তা দিলেন তাঁরা (Ukrainians move Christmas to detach from Russia)৷

9. Star Athletes Celebrate Christmas: হোমের বাচ্চাদের সঙ্গে বড়দিনে মাতলেন ক্রিকেট ঈশ্বর, মেসি সময় কাটালেন পরিবারের সঙ্গে

অনাথ আশ্রমে গিয়ে বড়দিন পালন (Star Athletes Celebrate Christmas) করলেন সচিন তেন্ডুলকর (Sachin Tendulkar) ৷ সেখানেই বড়দিনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালেন লিওনেল মেসি (Lionel Messi) ৷

10. Police Beaten: পিকনিকে এসে বচসা দুই গোষ্ঠীর; বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত 7 পুলিশকর্মী

পিকনিক করতে এসে মদ্যপ যুবকদের মারামারি থামাতে গিয়ে আক্রান্ত চন্দ্রকোনা থানার ক্ষীরপাই ফাঁড়ির পুলিশ (7 Police Officer Injured) ৷ ভাঙচুর করা হল পুলিশ গাড়িও। এমনই ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই ফাঁড়ির বড়মা কালী মন্দির লাগোয়া শিলাবতী নদীর পাড়ে।