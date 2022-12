বালুচিস্তান, 25 ডিসেম্বর: ক্রিসমাসের দিন ধারাবাহিক বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের বালুচিস্তান ৷ এখনও পর্যন্ত 5 জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে (several died in Multiple blasts in Balochistan) ৷ আহত হয়েছেন 10 জন ৷

বালুচিস্তানের কোয়েটা শহরে রবিবার এই বিস্ফোরণের ঘটনাগুলি ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷ কোয়েটা বালুচিস্তানের বৃহত্তম শহর ৷ এই শহরের এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, সাবজাল রোডে এদিন গ্রেনেড নিয়ে হামলা চালানো হয় ৷ এই বিস্ফোরণে 4 জন আহত হন ৷ তবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে 5 জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে (Multiple blasts in Pakistans Balochistan kill five) ৷ মৃতদের মধ্যে সেনা জওয়ানরা রয়েছেন বলেও খবর (Blasts in Pakistan)৷

এই বিস্ফোরণের তীব্র নিন্দা করেছেন বালুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আবদুল কুদুজ বিজেনজো ৷ তিনি শহরের পুলিশ প্রধানকে নিরাপত্তা আরও কড়া করার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক জঙ্গিহানার ঘটনা ঘটেছে ৷ কদিন আগেই খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের একটি থানায় হামলা চালায় জঙ্গিরা ৷

খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বান্নু শহরে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম বিভাগের হাত থেকে গোটা অফিস চত্বরই ছিনিয়ে নিয়েছে তাহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামক জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা ৷ পাকিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের আফগানিস্তান সংলগ্ন অঞ্চলে জঙ্গিদের কার্যকলাপ বেড়েছে বলে খবর ৷

উল্লেখ্য, গত বছর অগস্টে আফগানিস্তানের ভমতার দখল নিয়েছে তালিবান ৷ তাহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামক জঙ্গি সংগঠনটি তাদের সহযোগি বলেই পরিচিত ৷ সংঘর্ষ বিরতি উলঙ্ঘন করে তালিবান সমর্থিত জঙ্গিরা পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ ৷