1. FIFA World Cup 2022: অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত দেশ ! লিও'র জাদুতেই বিপদ কাটানোর স্বপ্নে বুঁদ আর্জেন্তাইনরা

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা টালমাটাল । নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস অগ্নিমূল্য । মুদ্রাস্ফীতির হার তিন অঙ্ক ছুঁতে চলেছে । আর্জেন্তাইনদের আশা, বিশ্বকাপ ঘরে এলেই সমস্ত সমস্যা মিটে যাবে । আধুনিক ফুটবল ঈশ্বরের বাঁ-পায়েই ঘুচবে যাবতীয় দুঃখ । ফাইনালে ওঠার পর থেকেই তাই উৎসব শুরু হয়েছে আর্জেন্তিনাজুড়ে । সেজে উঠেছে মেসির শৈশবের শহর, রোজারিও ।

2. Elon Musk on Doxxing: মাস্কের নিজস্ব জেট ডক্সিং ! অভিযোগে সাসপেন্ড সাংবাদিকদের টুইটার অ্যাকাউন্ট

বিশ্বের একনম্বর ধনী ব্যক্তির পদ খুইয়েছেন ইলন মাস্ক ৷ এর মধ্যে টুইটার নিয়ে গোলমাল চলছে তো চলছেই ৷ বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করেছেন তিনি ৷ অভিযোগ 'ডক্সিং' ৷ সেটা কী (What exactly is Doxxing) ?

3. West Bengal Weather Update: উত্তরে পারদ দশের নীচে, দক্ষিণেও জমিয়ে ঠান্ডা

বাঙালির বহু আশার শীত ফিরেছে রাজ্যে ৷ উত্তরে তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমেছে ৷ পশ্চিমের জেলাগুলিতে তা 14 ডিগ্রির ঘরে (Winter in Bengal) ৷

4. Market Price of Kolkata: কতটা বাড়ল মাছ-মাংস-সবজির দাম ? জেনে নিন আজকের বাজারদর

শীত পড়ে গিয়েছে ৷ বাজারে মরশুমি সবজি উঠেছে ৷ বাজারে মাছের জোগানও বেশ ভালো ৷ বাজার যাওয়ার আগে দেখে নিন, কার কী দাম (Kolkata Market Price) ৷

5. Amit Shah: কর্মী-সমর্থকদের কাছে পৌঁছন, রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে নির্দেশ শাহের

পঞ্চায়েত ভোটের আগে কলকাতায় এসে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সারলেন অমিত শাহ (Amit Shah in Kolkata) ৷

6. Firhad Hakim: মানবিক মেয়র, রক্সি থেকে উচ্ছেদকারীদের ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে দোকান

রুটি-রুজির প্রশ্নে মানবিক হলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim) । বকেয়া সব ভাড়া মিটিয়ে দিলে শর্তসাপেক্ষে রক্সির নীচে ব্যবসার অনুমতি পাবেন দোকানদাররা (Firhad Hakim is Returning Shop) ।

7. Rahul Gandhi on China: চিন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ভারত সরকার তথ্য গোপন করছে, কেন্দ্রকে তোপ রাহুলের

শুক্রবার ছিল কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রার (Bharat Jodo Yatra) শততম দিন ৷ এদিন রাজস্থানের দৌসায় যাত্রায় অংশ নেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Congress MP Rahul Gandhi) ৷ পরে জয়পুরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ৷ সেখানে তিনি চিন ইস্যুতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন (Rahul Gandhi on China) ৷

8. Fathers Killed Daughter: বিয়ের আগেই সন্তানের জন্ম, বিষ খাইয়ে মেয়েকে হত্যা করলেন বাবা

বিয়ের আগেই সন্তানের জন্ম দিয়েছে মেয়ে ৷ সদ্যোজাতকে ঝোপে ফেলে আসার পর পুলিশি তদন্ত শুরু হতেই মেয়েকে বিষ খাইয়ে হত্যা করলেন বাবা (Fathers Killed Daughter)৷ হাসপাতালের বেডে শুয়ে মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে 19 বছরের তরুণী জানালেন উদ্ধার হওয়া সদ্যোজাত তাঁর সন্তান ৷ এরপরই মৃত্যু হয় তরুণীর ৷ গ্রেফতার বাবা ও কাকিমা ৷

9. Amit Shah: কলকাতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিমানবন্দর থেকে সোজা বঙ্গ বিজেপির সদর দফতরে অমিত শাহ

শুক্রবার রাতেই কলকাতায় এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah) ৷ শনিবার নবান্নে তিনি যোগ দেবেন পূর্বাঞ্চলীয় নিরাপত্তা পরিষদের (Eastern Zonal Security Council) বৈঠকে ৷ তার আগে রাতেই দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেন বঙ্গ বিজেপির (BJP) সদর দফতরে ৷

10. India response to Pakistan: মনোভাব না-বদলালে চিরকাল ব্রাত্যই থাকতে হবে, পাকিস্তানকে কড়া জবাব ভারতের

প্রতিবেশী পাকিস্তানকে (Pakistan) ফের কড়া জবাব দিল ভারত (India) ৷ পাক বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির (Bilawal Bhutto Zardari) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (Narendra Modi) নিয়ে করা বিতর্কিত মন্তব্যের পরই পালটা টুইট বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচির (Arindam Bagchi) ৷