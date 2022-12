রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বকে কর্মীদের কাছে পৌঁছনোর নির্দেশ শাহের, জানালেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: কলকাতায় এসে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সারলেন অমিত শাহ (Amit Shah in Kolkata) ৷ দিলেন পঞ্চায়েত ভোটের আগে গ্রামের কর্মী-সমর্থকদের কাছে পৌঁছনোর নির্দেশ ৷ শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে নামেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (Union Home Minister Amit Shah) ৷ সেখান থেকে তিনি যান কলকাতার মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে ৷ সেখানে তিনি রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন (Amit Shah in meeting with Bengal BJP leadership) ৷ পঞ্চায়েত ভোটের আগে এদিনের বৈঠকে রাজ্য নেতৃত্বকে একাধিক পরামর্শ দিয়েছেন তিনি ৷

এদিন বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানান, রাজ্যে দলের সংগঠনের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন অমিত শাহ ৷ দলের তরফে রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মঙ্গল পাণ্ডে এদিন তাঁকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে জানিয়েছেন ৷ পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্যে দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছে পৌঁছনোর নির্দেশ এদিন অমিত শাহ দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ ৷ বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের তরফে রাজ্যের পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলা ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে এদিন ৷

অমিত শাহের (Amit Shah) সঙ্গে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নীশিথ প্রামাণিক, দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় নেতা বিএল সন্তোষ, অমিত মালব্য প্রমুখ ৷

