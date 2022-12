1. Virat Kohli on CR7: 'আমার কাছে তুমি সর্বকালের সেরা', সিআর 7-কে বিরাট-বার্তা

বিরাট কোহলির কাছে সর্বকালের সেরা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ বিশ্বকাপ থেকে পর্তুগালে ছিটকে যাওয়ার পর, নিজের অনুপ্রেরণাকে নিয়ে এক আবেগে ভরা পোস্টে এমনটাই উল্লেখ করলেন ক্রিকেটের ‘মর্ডান ডে মাস্টার’ ৷

2. Shehnaaz on Sidharth Birth Anniversary: 'আবার দেখা হবে', সিদ্ধার্থের জন্মদিনে স্মৃতিমেদুর শেহনাজ

প্রয়াত অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার জন্মবার্ষিকীতে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়লেন শেহনাজ গিল ৷ এক বছর আগে প্রয়াত প্রেমিকের জন্মদিনে অভিনেতার একটি ছবি শেয়ার করেছেন নায়িকা ৷ কেক কেটে ডুব দিয়েছেন স্মৃতিতে (Shehnaaz Gill on Sidharth Shukla birth anniversary )৷

3. FIFA World Cup 2022: জিয়েচদের স্বপ্নিল ইতিহাসের কারিগর তিনিও, মরক্কোর সাফল্যের নেপথ্য কাহিনি শোনালেন বেঞ্চেরিফা

একদা দেশের যুব দলের ব্যাটন ছিল তাঁর কাঁধে ৷ তবে ভারতের ফুটবল অনুরাগীদের কাছে করিম বেঞ্চেরিফা পরিচিত হয়েছেন মোহনবাগানের কোচ হিসেবে ৷ দেশ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ৷ হাকিম জিয়েচরা যা করে দেখিয়েছেন, তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তাঁর ৷ মরক্কো থেকে টেলিফোনিক সাক্ষাৎকারে বেঞ্চেরিফা সে সব কথাই জানালেন ইটিভি ভারতের সঞ্জয় অধিকারীকে (Exclusive Interview of Karim Bencherifa) ৷

4. Mamata and Abhishek: তিন দিনের সফরে আজ মেঘালয়ে যাচ্ছেন মমতা ও অভিষেক

সোমবার যখন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা কোমর কষতে হাজরাতে দলীয় কর্মসূচিতে হাজির থাকবেন, ঠিক সেদিনই 3 দিনের সফরে মেঘালয় উড়ে যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)। মুখ্যমন্ত্রীর এই মেঘালয় সফর পূর্ব ঘোষিতই ছিল। এই সফরে মমতার সঙ্গী হচ্ছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)।

5. Bhupendra Patel: দুপুর 2টোয় গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ ভূপেন্দ্র প্যাটেলের

আজ দ্বিতীয়বার গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে (Chief Minister of Gujarat) শপথ নেবেন বিজেপির ভূপেন্দ্র প্যাটেল (Bhupendra Patel)। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তিনি এদিন শপথবাক্য পাঠ করবেন । দুপুর 2টোয় গান্ধিনগরের নতুন সচিবালয়ের কাছে হেলিপ্যাডের মাঠে হবে তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান (Bhupendra Patel oath taking ceremony) ৷

6. Bajrang Dal: আবারও নীতি পুলিশের ছায়া ম্যাঙ্গালুরুতে, যুগল 'হেনস্থা' বজরং দলের

এক দম্পতিকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠল বজরং দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনায় বজরং দলের কয়েকজন কর্মীকে পুলিশ প্রথমে গ্রেফতার করে এবং পরে তাদের ছেড়েও দেওয়া হয় (Bajrang Dal Activists Try to Assault Youth Girl Friend) ।

7. WB TET 2022: চলছে টেট, ফোন হাতে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের, ছবি ভাইরাল

আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা। চেকিং, বায়োমেট্রিক পদ্ধতি মেনে 2022 সালের (WB TET 2022) টেট নিয়ে স্বচ্ছতার দাবি পর্ষদ কর্তার। অথচ পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে ঘুরতে দেখা গেল তৃণমূলের (TMC) গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে। সেই ছবি ভাইরাল হতেই টেট নিয়ে উঠে এল একগুচ্ছ প্রশ্ন। কোন নিয়মে পঞ্চায়েত প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্রের ভিতরে ঢুকতে পেলেন ? কীভাবেই তা সম্ভব ? তা নিয়ে কাঠগড়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন।

8. Saket Gokhale: মোদির মোরবি সফর নিয়ে টুইট, সাতেকের বিরুদ্ধে এবার মানহানির মামলা

মোরবিতে সেতু-বিপর্যয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর সফরের খরচ নিয়ে টুইট করে আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন সাকেত । এবার সাকেত এবং দক্ষ প্যাটেলের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করল জেলা প্রশাসন (The DM of Morbi filed Defamation case against Saket Gokhale)।

9. Bhagabanpur TMC leader: সরকারি সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নামে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, অভিযুক্ত শাসক নেতা

সরকারি প্রকল্প পাইয়ে দেওয়ার নামে মহিলাদের সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে । এ নিয়ে সরব বিজেপি (Indecent Behavior with Women Accused TMC Leader) ৷

10. West Bengal Weather Update: খলনায়ক সেই ঘূর্ণিঝড়, শীত থমকে বঙ্গে

আগামী পাঁচদিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তবে শীতের যাত্রাপথে ফের ঘূর্ণিঝড় কাঁটা (West Bengal Weather Update) ।