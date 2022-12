গান্ধিনগর, 12 ডিসেম্বর: আজ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল (Bhupendra Patel)। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসছেন তিনি । দুপুর 2টোয় গান্ধিনগরের নতুন সচিবালয়ের কাছে হেলিপ্যাডের মাঠে রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত (Governor Acharya Devvrat) 18তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভূপেন্দ্রকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন ।

এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi), কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah), প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Defence Minister Rajnath Singh) এবং বিজেপি-শাসিত একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা (Chief Ministers of BJP-led states) । ভূপেন্দ্রর সঙ্গেই শপথ নেবেন মন্ত্রিসভার আরও 20 জন সদস্য (Bhupendra Patel to take oath as Chief Minister of Gujarat) ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পর দিনই তাঁরাও নিজ নিজ অফিসের দায়িত্ব নেবেন বলে জানা গিয়েছে ৷

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে গুজরাতে রেকর্ড 156 আসনে জয় পেয়েছে বিজেপি । শতাংশের বিচারে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট গড়েছে নয়া রেকর্ড । ঘাটলোডিয়া কেন্দ্র থেকে 1.9 লাখ ভোটে জিতেছেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল । সেখানে বিপক্ষের কংগ্রেস প্রার্থী আমিবেন যান্ত্রিক মাত্র 21 হাজার 267টি ভোট পেয়েছেন । আর আম আদমি পার্টির প্রার্থী মাত্র 14 হাজার 35টি ভোট পেয়েছেন। বিজয় রূপানির পদত্যাগের পর 2021 এর সেপ্টেম্বরে প্রথমবারের জন্য গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন ভূপেন্দ্র (Bhupendra Patel oath taking ceremony) । আর এবার নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জিতে মন্ত্রিসভাকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিচ্ছেন ভূপেন্দ্র ।