1. Suvendu Adhikari: টেন্ডার দুর্নীতি, গ্রেফতার শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা শ্যামল আদক

গ্রেফতার হলেন বিজেপি নেতা শ্যামল আদক ৷ তিনি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত (Shyamal Kumar Adak arrested from Kolkata) ৷

2. CBI to Question Kavitha: দিল্লি আবগারি দুর্নীতি, রবিবার সকালে কেসিআর-কন্যার বাড়িতে সিবিআই

দিল্লি আবগারি দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর কন্যা কে কবিতার ৷ রবিবার সকালে হায়দরাবাদে তাঁর বানজারা হিলসের বাড়িতে সিবিআইয়ের যাওয়ার কথা ৷ চলবে জিজ্ঞাসাবাদ (CBI to interrogate K Kavitha) ৷

3. Child Thrown out of Cab and Mother Molested: গাড়ি থেকে শিশুকে ছুড়ে ফেলল দুষ্কৃতীরা, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু, মা-কেও যৌন হেনস্থা !

চলন্ত গাড়ি থেকে দশ মাসের শিশুকে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠল গাড়ি চালক ও সহযাত্রীদের বিরুদ্ধে ৷ সঙ্গে ওই শিশুর মাকে যৌন হেনস্থা করা হয় বলেও অভিযোগ (Child Thrown out of Cab and Mother Molested) ৷

4. WB TET 2022: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগের আবহেই পাঁচ বছর বাদে আজ ফের রাজ্য জুড়ে টেট

পাঁচ বছর বাদে রবিবার, 11 ডিসেম্বর রাজ্যে টেট পরীক্ষা ৷ মোট 1 হাজার 460টি কেন্দ্রে প্রায় 7 লক্ষ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা দিতে আসার কথা ৷ পরীক্ষা ঘিরে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড (West Bengal TET 2002) ৷

5. Jawhar Sircar on UCC Bill: 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল বিজেপিকেই বিপদে ফেলবে', হুঁশিয়ারি জহরের

রাজ্যসভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল পেশ করেন বিজেপি সাংসদ কিরোদি লাল মীনা ৷ এই বিলের বিরোধিতা করেন তৃণমূল সাংসদ জহর সরকার, কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি (Jawhar Sircar protests against introduction of UCC Bill) ৷

6. Twitter Subscriber Service: ফের চালু টুইটারের 'সাবস্ক্রাইবার' পরিষেবা

ইলন মাস্ক (Elon Mask) অক্টোবরে টুইটার কেনার পর তিনি মাসে 8 মার্কিন ডলারের বিনিময়ে যে কাউকে নীল চেক বা ব্লু টিক (Twitter Blue Tick) দেওয়ার একটি পরিষেবা চালু করেন । কিন্তু এর ফলে ভুয়ো অ্যাকাউন্টের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল বলে খবর ৷ তাই টুইটার এটি চালু হওয়ার কয়েকদিন পরেই পরিষেবাটি স্থগিত করা হয় ।

7. FIFA World Cup 2022: পেনাল্টি নষ্টের খেসারত ইংল্যান্ডের, জিরুর গোলে শেষ চারে ফ্রান্স

82 মিনিটে হ্যারি কেন পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন। অধিনায়কের ব্যর্থতার সঙ্গেই ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপে টিকে থাকার আশা শেষ হয়ে যায় (England skipper failed to score from penalty)।

8. Mohun Bagan: শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নামের সঙ্গে নিজেদের জুড়তে চায় মোহনবাগান

শ্যামবাজার মেট্রো স্টেশনের নামের সঙ্গে মোহনবাগানের নাম জোড়ার প্রস্তাব দিলেন মোহনবাগানের এক সদস্য । বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে ক্লাবের কার্যকরী কমিটি মেট্রো রেলকে এই ব্যাপারে লিখিত প্রস্তাব দেবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে । (Mohun Bagan General Meeting) ।

9. Bride Cancelled Marriage Over Skin Color: হবু বর কালো, বিয়ের দিনই বিয়ে ভাঙলেন তরুণী

বরের রং কালো বলে বিয়ের দিনই বিয়ে ভেঙে দিলেন কনে । দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্যের মহারাজাগঞ্জ জেলার পানিয়ারা থানা এলাকা ঘটল এমনই অবাক করে দেওয়া ঘটনা (Bride cancelled marriage for skin color of the groom)।

