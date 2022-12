1. Suvendu-Kunal Tweets: ডায়মন্ডহারবারে জনসভার আগে 'অপদার্থদের কুনাট্য' ! তৃণমূলের নিশানায় শুভেন্দু

শনিবার শুভেন্দু-গড় কাঁথিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা ৷ আর অন্যদিকে অভিষেকের সংসদীয় এলাকা ডায়মন্ডহারবারে সভা শুভেন্দুর ৷ শুক্রবার রাতে মঞ্চ খোলা নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি দোষারোপের পালা শুরু (Decorator sparks row between TMC and BJP) ।

2. FIFA World Cup 2022: শেষ মুহূর্তে নাটক, ক্যামেরুনের কাছে হার ব্রাজিলের

আরও একটা অঘটনের রাত দেখল কাতার । 1-0 গোলে ক্যামারুনের কাছে হেরে গেল ব্রাজিল । চোখে লেগে থাকার মতো ফুটবল উপহার দিয়েও পরের রাউন্ডে যাওয়া হল না ক্যামারুনের (Cameroon Creates Another Upset in FIFA World Cup)

3. Sukanta Mujamdar: 'ডিসেম্বর পড়ে গিয়েছে, আর বেশি দিন বাকি নেই...', কী ইঙ্গিত সুকান্তর ?

ডিসেম্বর মাস পড়ে গিয়েছে, আর বেশিদিন নেই, ব্যারাপুরের সভা থেকে তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার (Sukanta Mujamdar) ৷

4. West Bengal Weather Update: আসছে নিম্নচাপ, শীতের কী হবে ?

রবিবার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্নাবর্ত তৈরি হবে বলে খবর। সোমবারের মধ্যেই সেটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ আন্দামান সাগরে নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরবর্তী 2-3 দিনে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে (New depression is likely to form)।

5. Kolkata Market Price: শীতের বাজারে সবজি-মাছ-মাংসের দামে আগুন! রইল আজকের বাজারদর

বাজারে যাচ্ছেন ? বাজারে মরশুমি সবজি এসেছে, রয়েছে মাছও ৷ ডিমের দামটা ঊর্ধ্বমুখী ৷ বাজারে যাওয়ার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিন আজকের বাজারদরে (Market Price in Kolkata) ৷

6. TMC Leader Scam: ফিরহাদের নাম করে 16 লক্ষের প্রতারণা, মহিলাকে ফেলে মার ! তৃণমূল নেতাকে গণধোলাই দিল এলাকাবাসী

শাসকদলের শীর্ষস্তরের নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রীর নাম করে চাকরি দেওয়ার নামে 16 লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে (TMC Leader Allegedly Took 16 Lakh Rupees) ৷ চাকরি না-পেয়ে পাওনা টাকা চাইতে গেলে চাকরিপ্রার্থীকে মারধরেরও অভিযোগ ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ৷ বিষয়টি নজরে আসতেই তৃণমূল নেতাকে গণধোলাই দেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ওই নেতাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷ যদিও টাকা নেওয়ার বিষয় অস্বীকার করেছেন ওই তৃণমূল নেতা (TMC Leader) ৷ তাঁর পালটা সাফাই, বিয়ের প্রলোভনে পা না-দেওয়ায় মিথ্যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷

7. Khirpai Incident: নাতির চড়ে মৃত্যু ঠাকুমার! আটক অভিযুক্ত

নাতির চড়ে মৃত্যু ঠাকুমার ৷ পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে চন্দ্রকোনা থানার ক্ষীরপাই পৌরসভার 5 নম্বর ওয়ার্ডের বামুনপুকুর এলাকায় (Grandmother died while slapped grandson at Khirpai)।

8. Abhishek in Suvendu Den: শান্তিকুঞ্জের পাশেই অভিষেকের সভা, থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী

কাঁথিতে (Abhishek in Suvendu Den) শনিবার অধিকারীদের শান্তিকুঞ্জের পাশেই সভা (Suvendu Adhikari House) হতে চলেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee)৷ সভা ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে ৷ থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী ৷

9. FIFA World Cup 2022: সংযুক্তি সময়ের গোলে শেষ ষোলোয় দক্ষিণ কোরিয়া, জিতেও বিদায় সুয়ারেজদের

অঘটনের বিশ্বকাপে পর্তুগালও পরাজয়ের ধাক্কা এড়াতে পারল না এশীয় শক্তির কাছে। যদিও তাদের শেষ ষোলো নিশ্চিত হয়ে গিয়ে আগেই ৷ আর রোনাল্ডোদের বিরুদ্ধে জয় দক্ষিণ কোরিয়াকে পৌঁছে দিল পরের রাউন্ডে (South Korea beat Portugal to qualify for round of 16) ৷

10. Bhopal Gas Tragedy 38 years: 38 বছর কাটল, আজও যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাঁচার লড়াই চালাচ্ছেন ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা

ভোপাল গ্যাস বিপর্যয়ের 38 বছর পূর্ণ হল (Bhopal Gas Tragedy 38 years)। 1984 সালের 2 ও 3 ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারান । আজও সেই অন্ধকার রাতের যন্ত্রণা ভোগ করছেন গ্যাস ট্রাজেডির ক্ষতিগ্রস্তরা ।