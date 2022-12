কলকাতা,3 ডিসেম্বর: নিম্নচাপের শঙ্কায় কি শীত দিগভ্রষ্ট? যদিও হাওয়া অফিস বিষয়টি নিয়ে কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। তবে রবিবার দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে ঘূর্নাবর্ত তৈরি হবে বলে খবর। সোমবারের মধ্যেই সেটি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ আন্দামান সাগরে নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরবর্তী 2-3 দিনে তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে (New depression is likely to form)।

এরপর নিম্নচাপটি তামিলনাড়ু এবং পণ্ডিচেরী উপকুলের দিকে এগোবে বলে মনে করছেন আবহাওয়া দফতর (Detailed weather forecast for next few days)। এর প্রভাব বঙ্গে পড়বে কি না তা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে ঘুরপথে প্রভাব যে কিছুটা হলেও পরতে পারে তেমনটা মনে করা যেতেই পারে । গত কয়েকদিন শীতের লেশমাত্র নেই বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে। হাওয়া অফিস (Regional Meteorological Centre)

বলছে, বাতাসে জলীয় বাষ্পের প্রবেশেই ঠাণ্ডা থমকে। আগামী পাচদিনের যে পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গের জন্য দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে তিনদিন পর থেকে রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি কমতে পারে। একইভাবে উত্তরবঙ্গের রাতের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে কথা বলা হয়েছে।

শুক্রবার কলকাতা এবং তৎপ্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রী বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 17.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস । স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা 97 শতাংশ। শনিবার দিনের আকাশ পরিস্কার। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 28 ডিগ্রি এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।