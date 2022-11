1. Paratrooper Dies: চিন সীমান্তে পাহাড়ি এলাকায় প্রশিক্ষণের সময় প্যারাট্রুপার জওয়ানের মৃত্য

প্রশিক্ষণের সময় মৃত্য হল লাঘিয়াল (31) নামে এক প্যারাট্রুপার জওয়ানের (Paratrooper Dies) । ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমে ইন্দো-চিন সীমান্ত (India-China Border) সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় ৷

2. D Company Threats to Kill PM: প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকি ‘ডি কোম্পানি’র !

নরেন্দ্র মোদিকে হত্যা করবে দাউদ ইব্রাহিমের লোকেরা (D Company Threats to Kill PM Narendra Modi) ! জানা গিয়েছে, এমনই তথ্য হাতে এসেছে মুম্বই পুলিশের ৷

3. HC on Adopted Child Right: বাবা-মায়ের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান অধিকার আত্মজ ও দত্তক সন্তানের

সহানুভূতির ভিত্তিতে বাবা-মায়ের চাকরি (Job on compassionate grounds) পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের সন্তান ও দত্তক সন্তানের মধ্যে সমান অধিকার (Distinction between adopted and biological child)৷ জানিয়ে দিল কর্নাটক হাইকোর্ট (Karnataka High Court)৷

4. Trinamool Factionalism: তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে বসিরহাটে ধুন্ধুমার, গুলিবিদ্ধ কনস্টেবল; গ্রেফতার 41

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে (Trinamool Factionalism) ধুন্ধুমার কাণ্ড বসিরহাটে ৷ গুলিবিদ্ধ হলেন একজন কনস্টেবল ৷ এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা-সহ 41 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

5. Mithun Chakraborty: পঞ্চায়েতের প্রচারে বিজেপির বাজি মহাগুরু, জেলা সফরের জন্য কলকাতায় মিঠুন

আগামী বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchayat Elections 2023) ৷ সেই ভোটে ভালো ফল করতে মরিয়া বিজেপি (BJP) ৷ তাই গ্রামীণ বাংলায় এখন থেকেই সফর শুরু করছেন মিঠুন চক্রবর্তী (Mithun Chakraborty) ৷ যিনি 2021 সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ৷

6. DSP Accident: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল আরও এক ঠিকা শ্রমিকের

গত রবিবার দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় (Durgapur Steel Plant) এক দুর্ঘটনায় এক ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হয় ৷ তিনজন আহত হন ৷ আহতদের মধ্যে একজন মঙ্গলবার ভোরে মারা গিয়েছেন ৷ এখনও চিকিৎসাধীন দু’জন ৷

7. BJP Protest on Dengue: মশারি বিতরণ করে ডেঙ্গি ইস্যুতে বিধানসভায় বিক্ষোভ শুভেন্দুর

শহরে উত্তরোত্তর ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধিতে মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি(Suvendu Adhikari Protest in Assembly on Dengue Issue by Distributing Mosquito Nets)৷ এদিন রাস্তায় মশারি বিতরণ করতেও দেখা যায় তাঁদের(BJP Protest on Dengue)৷

8. Bholaa Teaser Out: হাজির অজয়ের নতুন ছবি 'ভোলা'-র টিজার

সামনে এল দক্ষিণী নায়িকা অমলা পল এবং অজয় দেবগণ অভিনীত ছবি 'ভোলা'-র অফিসিয়াল টিজার(Bholaa Teaser Out now ) ৷

9. BJP Dengue Protest in Assembly: বিধানসভায় ডেঙ্গি ইস্যুতে সরকারকে চাপে রাখার কৌশল বিজেপির

বিধানসভায় আজ ডেঙ্গি নিয়ে আলোচনা চেয়ে মুলতুবি প্রস্তাব পেশ বিজেপির (BJP Has Tabled Adjournment Motion in Assembly) ৷ আর যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিধানসভা উত্তাল হওয়ার আশঙ্কা ৷

10. Governor CV Ananda Bose: রাজ্যে এলেন নবনিযুক্ত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, শপথগ্রহণ কাল

আজ সকাল 9.30 নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন রাজ্যের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস (Governor CV Ananda Bose) ৷ তাঁকে স্বাগত জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Minister Firhad Hakim) ।