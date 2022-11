.

BJP Protest on Dengue: মশারি বিতরণ করে ডেঙ্গি ইস্যুতে বিধানসভায় বিক্ষোভ শুভেন্দুর Published on: 2 hours ago

শহরে উত্তরোত্তর ডেঙ্গির প্রকোপ বৃদ্ধিতে মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতার নেতৃত্বে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি(Suvendu Adhikari Protest in Assembly on Dengue Issue by Distributing Mosquito Nets)৷ এদিন রাস্তায় মশারি বিতরণ করতেও দেখা যায় তাঁদের(BJP Protest on Dengue)৷