1. BJP Talks Tough on Akhil: 'অনুতাপ নেই অখিলের, বরখাস্ত হোক'; রাষ্ট্রপতি নিয়ে বিজেপির বিক্ষোভ এখনই থামছে না !

রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে মন্তব্যের জন্য অখিল গিরিকে (Akhil Giri) মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবি উঠল বিধানসভায় (Bengal Assembly News)৷ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর (Suvendu Adhikari) দাবি, নিজের মন্তব্য নিয়ে কোনও অনুতাপ নেই কারা প্রতিমন্ত্রীর (BJP Talks Tough On Akhil)৷

2. Rabindra Bharati University: তিন সপ্তাহের মধ্যে রবীন্দ্রভারতী থেকে দখলদারদের হঠাতে হবে, কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্য়ালয়ের (Rabindra Bharati University) জোড়াসাঁকো ক্য়াম্পাসে বেআইনি নির্মাণ (Illegal Construction) সংক্রান্ত মামলায় কঠোর অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court) ৷ আদালতের পক্ষ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে দখলদারি হঠিয়ে দিতে হবে ৷ ভাঙতে হবে বেআইনি নির্মাণ ৷

3. Arun Goel: নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অরুণ গোয়েল

নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন অরুণ গোয়েল ৷ সোমবার ভারতের নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন এই প্রাক্তন আমলা (Arun Goel) ।

4. BJP Mahila Morcha Protest Rally: রাষ্ট্রপতিকে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিজেপি মহিলা মোর্চার মিছিল

রাষ্ট্রপতিকে (Droupadi Murmu) উদ্দেশ্য করে অখিল গিরির কুরুচিকর মন্তব্যের (Akhil Giris Comment on President) প্রতিবাদে উত্তর কলকাতায় মিছিল রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার (BJP Mahila Morcha Protest Rally) ৷ কলেজ স্কোয়ার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত চলবে এই মিছিল ৷

5. Funeral via Video Call: ভিডিয়ো কলে মায়ের শেষকৃত্যের সাক্ষী থাকলেন গর্ভবতী মেয়ে

উত্তরপ্রদেশের (Uttar Pradesh) আলিগড়ের (Aligarh) হাসপাতালে প্রয়াত হন এক মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক (Migrant Labourer) ৷ তিনি আদতে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার (Cooch Behar) জেলার শীতলকুচির (Sitalkuchi) বাসিন্দা ৷

6. Mahua on CSIR: রামমন্দির নিয়ে সিএসআইআর-এর ভূমিকা নিয়ে বিজেপিকে নিশানা মহুয়ার

2024-এর রামনবমীতে রামলালার মূর্তির মাথায় সূর্যকিরণ এসে পড়বে ৷ এমনটাই দাবি, সিএসআইআর (CSIR) ও সিবিআরআই (CBRI)-এর বিজ্ঞানীদের৷ এই নিয়ে টুইটে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) সাংসদ মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra) ৷

7. Burning Train Video: যাত্রীবাহী ট্রেনে বিধ্বংসী আগুন, পুড়ে ছাই বগি

যাত্রীবাহী ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড উজ্জয়িনীতে (Train catches fire in Ujjain)৷ স্টেশনের 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা রাতলাম-ইন্দোর-বিনা ট্রেনের একটি বগিতে হঠাৎ আগুন লেগে যায় (Burning Train Video)।

8. BJP Demands Adjournment Motion: বিজেপির মুলতুবি প্রস্তাব খারিজ, রাষ্ট্রপতিকে কুবাক্য নিয়ে হট্টগোল বিধানসভায়

রাষ্ট্রপতিকে (Akhil Giri remarks on President) নিয়ে অখিল গিরির (Akhil Giri) কুবাক্যের জের গড়াল বিধানসভায় ৷ আজ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে মুলতুবি প্রস্তাব আনার (BJP Demands Adjournment Motion) দাবি জানায় বিজেপি ৷ তবে সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায় ৷

9. Shraddha Murder Case: শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত আফতাবের আজ নারকো টেস্ট

শ্রদ্ধা ওয়াকার হত্যাকাণ্ডের (Shraddha Murder Case) তদন্তে আজ নারকো অ্যানালিসিস টেস্ট হবে (Aftab Narco test) অভিযুক্ত আফতাব পুনাওয়ালার ৷ পরীক্ষার সময় এফএসএল-এর দল ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, তদন্তকারী আধিকারিক ও চিকিৎসকরা (Shraddha Murder Accused)৷

10. Controversial Comment of TMC Leader: 'নেত্রীর নামে কু-মন্তব্য করলে জিভ কেটে নেব', হুমকি শাসকদলের নেতার

মুখ্যমন্ত্রী তথা দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কোনও কুরচিকর মন্তব্য করলে বিজেপি নেতা-কর্মীদের জিভ কেটে দেওয়ার হুমকি দিয়ে বিতর্কে উত্তর 24 পরগনার ঘোলা বিলকান্দা পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সজল দাস(Tmc Leader in Controversy by Threatening to Cut Tongues of BJP Workers)।