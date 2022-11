.

Controversial Comment of TMC Leader: "নেত্রীর নামে কু-মন্তব্য করলে জিভ কেটে নেব," হুমকি শাসক নেতার Published on: 26 minutes ago

মুখ্যমন্ত্রী তথা দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কোনও কুরচিকর মন্তব্য করলে বিজেপি নেতা-কর্মীদের জিভ কেটে দেওয়ার হুমকি দিয়ে বিতর্কে উত্তর 24 পরগনার ঘোলা বিলকান্দা পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সজল দাস(Tmc Leader in Controversy by Threatening to Cut Tongues of BJP Workers)। প্রকাশ্যে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে তাঁর এই মন্তব্যে সমালোচনায় সরব রাজনৈতিক মহল(Controversial Comment of TMC Leader)৷