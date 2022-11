1. Pandey Brothers: পান্ডে ব্রাদার্সের অতিরিক্ত 130 কোটি টাকা লেনদেনের হদিশ পেল লালবাজার

হাওড়ার অনলাইন গেমিং অ্যাপ প্রতারণা চক্রে নয়া মোড় ৷ অভিযুক্ত পান্ডে ব্রাদার্সের কোটি কোটি টাকা বেআইনি লেনদেনের সন্ধান পেল কলকাতা পুলিশ (Kolkata Police looks into Pandey Brothers online game fraud case) ৷

2. Modi to Unveil 108 Ft Statue: মোদির হাতে উন্মোচিত হবে 108 ফুটের মূর্তি, নাম উঠছে 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস'য়ে

শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) কেম্পেগৌড়ার 108 ফুটের মূর্তি উন্মোচন (Kempegowda Statue) করবেন ৷ যা 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস'-এ স্থান পেয়েছে ৷ এটিকে 'সমৃদ্ধির মূর্তি' (Statue of Prosperity) বলা হচ্ছে ৷

3. Boat Stuck at Ganga-Gandak: যাত্রী বোঝাই নৌকা আটকে গেল গঙ্গা-গণ্ডকের মাঝে, নিখোঁজ বহু

প্রায় 200 জন যাত্রী নিয়ে বিহারের পটনা, জেহানাবাদ হয়ে সোনপুরে গঙ্গায় যাচ্ছিল নৌকাটি ৷ নদীপথে গঙ্গা ও গণ্ডক নদীর মাঝে আটকে যায় বেসরকারি নৌকা ৷ বিপদে পড়েন যাত্রীরা (Travellers face trouble at Bihar) ৷

4. World Immunization Day 2022: বিশ্ব প্রতিষেধক দিবস আজ

প্রতি বছর 10 নভেম্বর বিশ্ব প্রতিষেধক দিবস পালিত হয় (World Immunization Day 2022) ৷

5. Trinamool Congress: ঠাকুরবাড়ির হেরিটেজ ভবনে তৃণমূল সংগঠনের অফিস ! বিতর্ক গড়াল আদালত পর্যন্ত

জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়ির হেরিটেজ ভবন দখল করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের (Trinamool Congress) শিক্ষাবন্ধু সমিতির বিরুদ্ধে ৷ এই নিয়ে শাসক দলকে নিশানা করেছে বিজেপি (BJP) ৷ মামলাও দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) ৷ তবে সমস্ত অভিযোগ করেছে ঘাসফুল শিবির ৷

6. Dengue Death in Bidhannagar: তিলোত্তমায় ফের নাবালিকার প্রাণ কাড়ল ডেঙ্গি

আবারও ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল বিধাননগর পৌরনিগম এলাকায় (dengue claims another life)। বিধাননগর পৌরনিগমের 18 নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব নারায়ণতলায় 8 বছরের এক নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে । জানা গিয়েছে, ঋত্বিকা সাউ নামের ওই স্কুল পড়ুয়া বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বরে আক্রান্ত ছিল । বুধবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রথমে বিসি রায় হাসপাতালে এবং পরে শিশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । রাতেই মৃত্যু হয় ওই নাবালিকার ৷ পরিবারের দাবি, ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ছিল ঋত্বিকা । তার শরীরে এনএস 1 ভাইরাসের দেখা মিলেছিল ।

7. India vs England: আকাশের মুখ ভার, অ্যাডিলেডে ম্যাচ ভেস্তে গেলে কী হবে ?

এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভারতকে পয়েন্ট ভাগ করতে না-হলেও ভেস্তে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের খেলা । অজিদের সঙ্গে পয়েন্ট শেয়ার করেছিলেন জনি বেয়ারেস্টোরা (Huge cloud cover after overnight rain in Adelaide) ।

8. Odds in favour of India at Adelaide: বিরাট-সূর্যের ব্যাটেই সেমিতে ইংল্যান্ড 'বধ' করার ব্লু-প্রিন্ট কষছে ভারত

কোহলি (Virat Kohli) এবং সূর্যকুমারকে (Suryakumar Yadav) যত দ্রুত সম্ভব ডাগ-আউটে পাঠানোর চেষ্টায় থাকবে ইংল্যান্ড ৷ তবে চলতি টুর্নামেন্টে যে ফর্মে বিরাজ করছেন ভারতীয় ব্যাটারদ্বয়, তাতে স্টোকসের দলের সেই প্রয়াস খুব একটা কাজে দেবে বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞরা ৷ পাশাপাশি বোলিং বিভাগেও ব্রিটিশদের জবাব তৈরি রোহিতের দলে ৷ লিখলেন ইটিভি ভারতের সঞ্জীব গুহ ৷

9. East Bengal: গত আইএসএলে ক'টা ম্যাচ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল ? তথৈবচ পারফর্ম্যান্সে সাফাই কনস্ট্যান্টাইনের

ডার্বি এবং চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচ হেরে এবার পরাজয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে লাল-হলুদ । এই অবস্থায় গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো দলের চোট-আঘাতের সমস্যা যোগ হয়েছে (East Bengal eyes to win against Bengaluru FC) ।

10. Jacqueline Fernandez: জামিনের মেয়াদ বাড়াতে আদালতে যাচ্ছেন জ্যাকলিন

সুকেশ চন্দ্রশেখর আর্থিক তছরুপ মামলায় অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ বৃহস্পতিবার শেষ হতে চলেছে ৷ জামিনের আবেদনের জন্য আজ পাতিয়ালা হাউস কোর্টে হাজিরা দেবেন তিনি (Jacqueline Fernandez to appear in Court) ৷