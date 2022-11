বেঙ্গালুরু, 10 নভেম্বর: নদপ্রভু কেম্পেগৌড়ার 108 ফুটের মূর্তি উন্মোচন (Statue of Kempegowda) করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷ যা ইতিমধ্যে 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস'-এ (World Book of Records) জায়গা করে নিয়েছে ৷ তাদের তথ্য অনুসারে এটি একজন শহর প্রতিষ্ঠাতার প্রথম এবং সবচেয়ে উচু ব্রোঞ্জের মূর্তি (First and Tallest bronze statue) । এটিকে 'সমৃদ্ধির মূর্তি' (Statue of Prosperity) বলা হচ্ছে ৷ মূর্তিটি বেঙ্গালুরুর উন্নতিতে শহরের প্রতিষ্ঠাতা কেম্পেগৌড়ার অবদানকে স্মরণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে ।

কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই (Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai) বুধবার 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস'-এর একটি শংসাপত্র-সহ টুইট করেছেন । তিনি লেখেন, "আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস অনুসারে সমৃদ্ধির মূর্তি হল এটি ৷ একটি শহরের প্রতিষ্ঠাতার প্রথম (Founder of a city) এবং উচ্চতম ব্রোঞ্জের মূর্তি এটি । বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠাতা কেম্পেগৌড়ার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে এই 108 ফুটের মূর্তির মাধ্যমে । এটি একটি গ্লোবাল সিটি (Global City) তৈরিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতীক ৷"

220 টন ওজনের মূর্তিটি কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (Kempegowda International Airport) স্থাপন করা হয়েছে । এতে 4 টন ওজনের একটি তলোয়ার রয়েছে । মূর্তি ছাড়াও প্রকল্পটিতে একটি হেরিটেজ থিম পার্ক রয়েছে ৷ যা 23 একর জমি জুড়ে 16 শতকের সর্দারকে উৎসর্গ করা হয়েছে ৷ যার জন্য সরকারের প্রায় 84 কোটি টাকা খরচ হয়েছে ।

উল্লেখ্য, কেম্পেগৌড়া প্রাক্তন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের (Vijayanagara Empire) অধীনে একজন সামন্ত শাসক ছিলেন ৷ 1537 সালে বেঙ্গালুরু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি । বিশেষ করে পুরাতন মাইসুরু (Old Mysuru) এবং দক্ষিণ কর্নাটকের অন্যান্য অংশে প্রভাবশালী ভোক্কালিগা সম্প্রদায়ের (Vokkaliga community) দ্বারা সম্মানিত ছিলেন কেম্পেগৌড়া ।

প্রখ্যাত ভাস্কর ও পদ্মভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত রামভাঞ্জি সুতার (Renowned sculptor and Padma Bhushan awardee Ram Vanji Sutar) মূর্তিটি তৈরি করেছেন । তিনি গুজরাতে বল্লভভাই প্যাটেলের (Vallabhbhai Patel) 'স্ট্যাচু অফ ইউনিটি' (Statue of Unity) এবং বেঙ্গালুরুর বিধান সৌধে মহাত্মা গান্ধির (Statue of Mahatma Gandhi) মূর্তিটিও তৈরি করেন ।

আরও পড়ুন: মুক্তো ও স্ফটিক খচিত লাল বেনারস পাগড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে মাইসোর

উন্মোচনের আগে রাজ্য জুড়ে 22 হাজারটিরও বেশি স্থান থেকে 'পবিত্র মাটি' (Mruthike) সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ যা আজ মূর্তির চারটি টাওয়ারের একটির নীচে রাখা হবে । গত দু'সপ্তাহে 21টি বিশেষ গাড়ি করে গ্রাম, শহর ও শহরতলি থেকে এই পবিত্র মাটি সংগ্রহ করা হয়েছে ।