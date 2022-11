.

Special Turban for Modi: মুক্তো ও স্ফটিক খচিত লাল বেনারস পাগড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে মাইসোর Published on: 22 minutes ago

আগামী 11 নভেম্বর বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে নাদপ্রভু কেম্পেগৌড়ার একটি বিশাল মূর্তি উন্মোচন করতে মাইসোরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁকে উপহার দেওয়ার জন্য নন্দন সিং নামে মাইসোরের এক শিল্পী বিশেষ একটি বেনারস পাগড়ি তৈরি করেছেন(Special Banaras Turban is ready for PM Modi) ৷ লাল কাপড়ের তৈরি পাগড়ির উভয় পাশেই রয়েছে মুক্তোর প্যাটার্নের স্ফটিক(Special Turban for Modi)৷ কেম্পেগৌড়ার মূর্তিতে যেমন পাগড়ি দেওয়া হয়েছে ঠিক সেইরকমই বানানো হয়েছে মোদির এই পাগড়ি ৷ উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী অশ্বথ্থ নারায়ণের পরামর্শ অনুসারে এই বেনারস পাগড়িটি মাইসোরের নাম্মুর-নাম্মরু সমাজ সেবা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে শিল্পীরা প্রস্তুত করেছেন ৷ ইতিমধ্যেই পাগড়িটি মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তান্তর করা হয়েছে, তিনি বোম্মাই অনুষ্ঠানের দিন প্রধানমন্ত্রীকে পড়াবেন এই বিশেষ পাগড়ি ৷