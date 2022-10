1. Bowbazar Metro Crisis: এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদা মেট্রো! ভাঙা পড়বে 71টি বাড়ি

আগের শুক্রবার এই সময় বউবাজারের মদন দত্ত লেনের বহু বাসিন্দা এককাপড়ে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমেছিলেন ৷ তাঁদের বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছিল ৷ পরিস্থিতি যা তাতে আরও অনেককে ঘরছাড়া হতে হবে (Kolkata East-West Metro Line) ?

2. ED Seizes Jewellers: হায়দরাবাদে প্রায় দেড়শো কোটির গয়না উদ্ধার! গ্রেফতার ব্যবসায়ী

ইডি দোকান এবং বাড়ি থেকে কয়েকশো কোটির গয়না, নগদ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে (ED seizes jewellery worth crores in Hyderabad) ৷

3. Snake Venom Seized: 30 কোটির সাপের বিষ পাচার কাণ্ডে গ্রেফতার বিহারের চিকিৎসক

সাপের বিষ পাচার কাণ্ডে এবার গ্রেফতার এক চিকিৎসক (Snake Venom Seized)। ধৃতের নাম ডাঃ সাজিদ আব্বাসি। অভিযান চালিয়ে ডালখোলা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে বন দফতরের (Forest Department) ঘোষপুকুর রেঞ্জ। শুক্রবার তাকে আদালতে পেশ করার কথা। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পরে গিয়েছে শহরে।

4. Dilip Slams Mamata: 'রাজ্যে গণতন্ত্র নেই', টেট উত্তীর্ণদের অবস্থান সরিয়ে দেওয়া নিয়ে সরব দিলীপ

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই (Dilip Ghosh Criticises Government) ৷ আন্দোলনকারী টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের (Salt Lake TET Protest) জোর করে তুলে দেওয়া নিয়ে এই মন্তব্য করলেন দিলীপ ঘোষ ৷ সেই সঙ্গে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় তোলার কথাও শোনা গেল তাঁর মুখে ৷

5. Pandey Brothers Arrested: গুজরাত-ওড়িশা থেকে গ্রেফতার পান্ডে ব্রাদার্স-সহ মোট 4

আর্থিক প্রতারণায় নতুন সংযোজন পান্ডে ব্রাদার্স ৷ তাদের বাড়ি, গাড়ি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে কোটি কোটি টাকার হদিশ পাওয়া গিয়েছে ৷ এতদিন বেপাত্তা ছিল পান্ডে ভাইয়েরা (Pandey Brothers Money launderin Case) ৷

6. Saltlake TET Protest: 15 মিনিটের অভিযান, মাঝরাতে টেট আন্দোলনকারীদের ধর্নামঞ্চ থেকে সরাল পুলিশ

সোমবার থেকে টানা করুণাময়ীতে বসে ছিলেন 2014 সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা ৷ তাঁদের দাবি একটাই- চাকরি ৷ ধর্নার পাশাপাশি আমরণ অনশনও শুরু করেছিলেন তাঁরা ৷ বৃহস্পতিবার মাঝরাতে 80 ঘণ্টা পেরনো সেই আন্দোলনকেই স্তব্ধ করে দিল পুলিশ (Police forcefully drags the TET qualified candidate) ৷

7. UK Prime Minister: সরলেন ট্রাস, এবার কি 'আচ্ছে দিন' সুনকের ?

ভারতীয় বংশোদ্ভুদ প্রাক্তন ব্রিটিশ চ্যান্সেলর ঋষি সুনকের নাম নিয়ে চর্চা নতুন তুঙ্গে উঠেছে। দেড় সপ্তাহ আগে প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ো এই ট্রাসের কাছে হারতে হয় সুনককে। এবার আবারও চর্চায় সুনক (Name of Rishi Sunak is doing the round for the top post) ।

8. Mamata Banerjee: একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের হয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল টাটারা: মমতা

এদিন জানবাজারে কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, তাদের দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে গোটা দেশ। সিঙ্গুরে তাদের একটাই দাবি ছিল, জোর করে কৃষকের জমি নেওয়া যাবে না। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েছে কেন্দ্রও। কেন্দ্রের এই মান্যতা এসেছে তাদের লড়াইয়ের কারণেই (Mamata Banerjee made explosive comment once again on Singur movement)।

9. Janhvi Kapoor: শ্রীদেবী-তনয়ার বাহুমূলে 'লভ বাইট' ? জাহ্নবীকে নিয়ে জোর চর্চা নেটমহলে

আর কয়েকদিন পরেই মুক্তি পাবে তাঁর নতুন ছবি ‘মিলি’ । তার আগে ফোটোশ্য়ুট সারলেন অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর । অভিনেত্রীর সোশাল মিডিয়ায় সেই ফোটোশ্য়ুটের ঝলক দেখার পরেই শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন । জাহ্নবীর বাহুমূলের কাছে একটি লাল দাগ দেখা গিয়েছে, যাকে ‘লভ বাইট’ বলে মনে হয়েছে নেটিজেনদের । অভিনেত্রীকে ভালোবাসার চিহ্ন কে দিলেন, সেই চর্চাতেই এখন মগ্ন সকলে (Netizens find love bite in Janhvi Kapoors latest photoshoot) ।

10. Kali Puja 2022: সতীপীঠ কালীঘাটের সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে কলকাতার নামকরণের ইতিহাস

সামনেই কালীপুজো (Kali Puja 2022)। আলোর উৎসবে মেতে উঠবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ৷ তার আগে কলকাতার নানা কালীক্ষেত্র নিয়ে দু-এক কথা এই কলামে ৷ আজকের আলোচনায় কালীঘাট মন্দির (Kalighat Temple)।