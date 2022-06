1. ED to interrogate Rujira Banerjee: কয়লা পাচার কাণ্ডে আজ রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ সিজিও কমপ্লেক্সে

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal Scam Case) আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ইডি (ED to interrogate Rujira Banerjee)৷ সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে রুজিরাকে ৷

2. Man Beaten For Kissing Wife: অযোধ্যার নদীতে স্নানের সময় স্ত্রীকে চুম্বন করায় মারধর, নীতিপুলিশি যোগীরাজ্যে

আজব নীতিপুলিশির সাক্ষী উত্তরপ্রদেশ ৷ অযোধ্যার (Ayodhya River) সরযূ নদীতে স্নানের সময় স্ত্রীকে চুম্বন করায় মারধর করা হল এক ব্যক্তিকে (Man Beaten For Kissing Wife)৷ ভাইরাল হল সেই ভিডিয়ো (Viral Video)৷

3. Swastika Mukherjee : 'নোংরামো করতে গেলেও শিক্ষা লাগে', ট্রোলারদের বিস্ফোরক জবাব স্বস্তিকার

কয়েকদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের নতুন ছবি 'শ্রীমতি'-র একটি মজার গান (Swastika Mukherjee New Film)৷ আর তা নিয়েই 'নোংরামো' করা ট্রোলারদের মোক্ষম জবাব দিলেন তিনি ৷

4. BJP on Maharashtra crisis: মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের দাবি জানাবে না বিজেপি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের দাবি জানাবে না বিজেপি ৷ জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল দানভে (BJP on Maharashtra crisis)৷ তাঁর দাবি, বিজেপি কোনও শিবসেনা বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে না (Union Minister Raosaheb Patil Danve)৷

5. Sanjay Gandhi Death Anniversary : সঞ্জয় গান্ধির 42তম মৃত্যুবার্ষিকী, শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করল কংগ্রেস

আজকের দিনেই দিল্লির সফদরজঙ্গ বিমানবন্দরে একটি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান কংগ্রেস নেতা সঞ্জয় গান্ধি ৷ ইন্দিরা গান্ধির দ্বিতীয় পুত্র মায়ের রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন ৷ 1980 সালে মাত্র 34 বছরে মারা যান সঞ্জয় ৷ পরবর্তীকালে তাঁর স্ত্রী মানেকা গান্ধি ও পুত্র বরুণ গান্ধি বিজেপিতে যোগ দেন ৷ আজ শান্তিবনে তাঁর সমাধিস্থলে এসে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন স্ত্রী-পুত্র (Maneka Gandhi and Varun Gandhi pay tribute to Sanjay Gandhi on his death anniversary) ৷ কংগ্রেসও টুইট করে লিখেছে, "তাঁর সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা নেতা-সাংসদকে শ্রদ্ধার্ঘ্য ৷"

6. Corona Update in India : 24 ঘণ্টায় দৈনিক সংক্রমণ 13 হাজারেরও বেশি, মৃত 38

করোনা সংক্রমণের গ্রাফ খুব দ্রুত ওঠা-নামা করছে ৷ কখনও 10 হাজারে থাকলে, পরের দিনই তা 12 বা 13 হাজারে উঠছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত বিশেষজ্ঞ মহল (Corona Update in India) ৷

7. Maharashtra Political Crisis : সরকারি বাংলো থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাক্স-প্যাঁটরা, মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়ছেন উদ্ধব ?

সন্ধেয় রাজ্যের জনসাধারণের উদ্দেশে বার্তা উদ্ধব ঠাকরের ৷ কয়েকঘণ্টার মধ্য়েই টুইট করে মুখ্যমন্ত্রীকে 'অস্বাস্থ্যকর জোট' ছেড়ে বেরিয়ে আসার আবেদন 'বিদ্রোহী' একনাথ শিন্ডের ৷ প্রতি মুহূর্তে পট পরিবর্তন হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমীকরণের ৷ প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেও এখনও অফিসিয়ালি কিছু ঘোষণা করেননি উদ্ধব ৷

8. Pakistan Planning Attacks in India : ভারতে জঙ্গি হামলার ছক পাকিস্তানে, দাবি এনআইএর

গতকাল হরিয়ানার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, অপরাধমূলক কাজকর্মের জিনিসপত্রের হদিশ পেয়েছে এনআইএ ৷ তাতেই জানা গিয়েছে, পাকিস্তান থেকে ভারতে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা চলছে (Pakistan Planning Attacks in India) ৷

9. West Bengal Weather Update : আজ উত্তরে বৃষ্টি, মেঘ-রোদের খেলা দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলছিল ৷ আজও তেমনটাই থাকবে, জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণবঙ্গে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করলেও, তার প্রভাব পড়েনি (West Bengal Weather Update) ৷

10. Market Price in Kolkata : আজ সবজি-মাছ-মাংসের দাম কত ? রইল বাজারদরের খুঁটিনাটি

আজ শহরে সবজি, মাছ ও মাংসের দাম কত (Market Price in Kolkata) ? একনজরে দেখে নিন বাজারদরের খুঁটিনাটি ৷