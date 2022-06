কলকাতা, 23 জুন : মেঘলা আকাশ । কয়েক পশলা বৃষ্টিতে গরম থেকে রেহাই মিললেও মিলতে পারে । বর্ষা মানেই 'এই মেঘলা দিনে একলা' বলার মতো পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গের কপালে জোটেনি । অথচ হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বাংলায় বর্ষা ঢুকেছে । উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি রাশ টানলেও লক্ষ্মীবার থেকে ফের 'গহন মেঘেরও ছায়া ঘনায়' পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে । ফলে বৃষ্টিতে বানভাসি এবং ধসের কারণে ঘরপোড়া উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলা সিঁদুরে মেঘ দেখছে (IMD Kolkata Weather Forecasts generally cloudy sky with rain likely to occur in some area) ।

দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির হাত ধরে স্বস্তি এসেছে । তবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে তার প্রভাব জোরালো হয়নি । পশ্চিমের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টি হলেও তা হালকা থেকে মাঝারিতে সীমাবদ্ধ ।

কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে বুধবার সকালে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেলেও তাতে বজ্রবিদ্যুৎ ছাড়া বৃষ্টি সেভাবে মেলেনি । আলিপুর আবহাত্তয়া অফিস কলকাতা এবং শহরতলিতে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে । তবে মেঘলা আবহাওয়ার কারণে গরমের অস্বস্তি সেভাবে অনুভূত হয়নি । বুধবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31.8 ডিগ্রি এবং 26.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, দুটোই স্বাভাবিকের থেকে 1 ডিগ্রি কম ছিল ৷ বৃহস্পতিবারও আকাশ মেঘলাই থাকবে । বিক্ষিপ্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির কাছাকাছি ঘোরাফেরা করবে । তাই বলা যায়, আকাশে কখনও রোদ, কখন মেঘ, বৃষ্টি ।