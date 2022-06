মুম্বই, 23 জুন: মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের দাবি করবে না বিজেপি (BJP on Maharashtra crisis)৷ উদ্ধব ঠাকরে সরকারে যখন মহাসংকট, বিদ্রোহী একনাথ শিন্ডে শিবসেনা থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন কি না, তা নিয়ে যখন জল্পনা তুঙ্গে, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল দানভে দাবি করলেন যে, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের দাবি জানাবে না ৷ শিন্ডে অধ্যায়কে শিবসেনার অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে জানিয়েছেন তিনি (Union Minister Raosaheb Patil Danve)৷

বুধবার বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফড়নবীশের সঙ্গে দেখা করেন রেলমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাওসাহেব পাতিল দানভে ৷ এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন যে, তাঁরা কোনও শিবসেনা বিধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন না ৷ দানভে বলেছেন, "আমরা একনাথ শিন্ডের সঙ্গে কথা বলিনি ৷ এটা শিবসেনার অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ এই নিয়ে বিজেপির কোনও মাথাব্যথা নেই ৷ আমরা সরকার গঠনের দাবি জানাচ্ছি না ৷"

ইস্তফাপত্র তৈরি রেখেছেন উদ্ধব ঠাকরে ৷ দলের বিক্ষুব্ধ বিধায়করা যদি তাঁকে আর মুখ্যমন্ত্রী পদে না-দেখতে চান, তাহলে তিনি পদ ছাড়তে প্রস্তুত ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর উদ্ধব ঠাকরের কাছে কিছু আবেদন রাখতে সোশাল মিডিয়ার শরণাপন্ন হন 'বিদ্রোহী' একনাথ শিন্ডে ৷ রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিক্ষুব্ধ এই সদস্য শিবসেনার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে মহা বিকাশ আঘাড়ি জোট ছেড়ে বেরিয়ে আসার আবেদন রাখেন উদ্ধব ঠাকরের কাছে (Eknath Shinde says Essential to exit 'unnatural alliance' for the survival of Shiv Sena) ৷ এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'বর্ষা' থেকে একে-একে বের করে নিয়ে যাওয়া হয় জিনিসপত্র ৷ তার ফলে জল্পনা আরও বাড়ে (BJP not staking claim to form govt in Maharashtra)৷