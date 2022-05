1. PM CARES : অতিমারিতে বাবা-মাকে হারানো শিশুদের প্রতি মাসে 4 হাজার টাকা দেবে সরকার, ঘোষণা মোদির

করোনা অতিমারিতে বাবা-মাকে হারানো শিশুদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিমাসে 4,000 টাকা দেওয়া হবে । পিএম কেয়ার্সের অনুষ্ঠানে ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী (PM CARES will help to get Educational loan) ৷

2. Case file in name of Abhishek : বিচারব্যবস্থাকে নিয়ে মন্তব্য, অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা

বিচারব্যবস্থায় দু-একজন এমন আছেন যাঁরা সম্পূর্ণ যোগসাজশ কাজ করে করছেন তল্পিবাহক হিসেবে ৷ এরকম মন্তব্যর জেরে আদালতের দ্বারস্থ হলেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি (Case filed in High Court against)।

3. Audio Clip of Aginmitra : ভোটে জিতেন্দ্র তিওয়ারির ভূমিকা কী ? প্রশ্নকর্তা অগ্নিমিত্রা পল! ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপ নিয়ে বিতর্ক

ভাইরাল অডিয়ো ক্লিপ ঘিরে অস্বস্তিতে আসানসোল বিজেপি নেতৃত্ব ৷ যেখানে লোকসভা উপনির্বাচনে জিতেন্দ্র তিওয়ারির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করতে শোনা যাচ্ছে এক মহিলাকে (Viral Audio Clip of Agnimitra Paul on Jitendra Tiwari) ৷ বলা হচ্ছে, কণ্ঠস্বরটি আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের ৷ যদিও, তার সত্যতা ইটিভি ভারত যাচাই করেনি ৷

4. Sidhu Moosewala Murder : মুসওয়ালা-হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড়, ফেসবুক পোস্টে খুনের দায় স্বীকার গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রারের

গোল্ডি ব্রার গ্যাং লিডার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ ৷ লরেন্স বিষ্ণোইও সিধু-হত্যার অন্যতম অভিযুক্ত (Gangster Goldy Brar reportedly claims responsibility for Sidhu MooseWala murder) ।

5. Abhishek to Governor : ‘সীমারেখা লঙ্ঘন’ প্রসঙ্গে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি, রাজ্যপালকে পালটা জবাব অভিষেকের

কলকাতা হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ যা নিয়ে শিলিগুড়ি থেকে অভিষেককে সীমালঙ্ঘন না-করার পরামর্শ দিয়েছিলেন রাজ্যপাল ৷ এ বার পালটা রাজ্যপালকে তাঁর সাংবিধানিক সীমালঙ্ঘন না-করার পরামর্শ অভিষেকের (Abhishek Banerjee Retaliated Governor on Crossing The Red Line Issue) ৷ যা নিয়ে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি ৷

6. Nepal Plane Incident Update : মিলল হারিয়ে যাওয়া বিমানের ধ্বংসাবশেষ, প্রত্যেক যাত্রীরই মৃত্যুর আশঙ্কা

বিমানের ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে যাত্রীদের দেহাংশও এদিক ওদিক পড়ে রয়েছে ৷ তা দেখে আর দেহাংশগুলিকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই ৷ (Nepal Army physically locates missing Aircraft)।

7. Suvendu Adhikari : অধিকারী পরিবার ছিল বলেই পিসিমণি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, মন্তব্য় শুভেন্দুর

অধিকারী পরিবারের জন্য়ই পিসিমণি আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ৷ নন্দীগ্রামে সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্য় করলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Commented on Chief Minister at a Meeting) ৷

8. Hardik in IPL : অন্ধকার কাটিয়ে আইপিএল জন্ম দিল দৃঢ়চেতা ও সংযমী হার্দিকের

উশৃঙ্খল, আগ্রাসী হার্দিকের বদলে দৃঢ়চেতা, সংযমী হার্দিকের জন্ম দিয়েছে পঞ্চদশ আইপিএল ৷ রবিবার তারই ক্লাইম্যাক্স দেখল মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ৷ পান্ডিয়ার অধিনায়কোচিত পারফরম্যান্সে ভর করে আত্মপ্রকাশেই খেতাব ঘরে তুলল গুজরাত (Hardik Pandya emergence like Phoenix) ৷

9. Malda Summer Camp : করোনার পর গরমের ছুটি, গ্রামাঞ্চলে খুদেদের পড়াশোনার মধ্যে রাখতে ক্যাম্প উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের

টানা 45 দিন গরমের ছুটির কারণে পড়াশোনার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পড়ুয়া ৷ তাই প্রাথমিকের খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে বিশেষ গ্রীষ্মকালীন শিবির শুরু করল মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের শোভানগরের একদল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী (Summer Camp in Malda to Involve Primary Students in Study) ৷ পরীক্ষার শেষে খালি সময়কে কাজে লাগিয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের ক্যাম্প করে পড়াচ্ছেন তাঁরা ৷

10. File theft from panchayat office : দিনদুপুরে বোরখা পড়ে পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফাইল চুরি ঘিরে বিতর্ক

সুতি 1 নম্বর ব্লকের হারুয়া পঞ্চায়েত এলাকায় বোরখা পড়ে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল চুরি করল চোর (File theft from panchayat office) ৷ সিসিটিভি ফুটেজে এই ছবি ধরা পডার পর দেখা দিয়েছে বিতর্ক ৷