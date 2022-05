কাঠমাণ্ডু, 30 মে : প্রায় 5 ঘণ্টা পর খোঁজ মিলেছে নেপালের বিমানের ৷ স্থানীয়রা নেপালের সেনাবাহিনীর জওয়ানদের জানিয়েছিলেন, বিমানটি লামচে নদীর কাছে পাহাড়ের উপর ভেঙে পড়ে ৷ সেনাবাহিনীর মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নারায়ণ সিলওয়াল জানিয়েছেন, পাহাড়ের ওপর বিমানটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে । যদিও সরকারিভাবে হতাহতের বিষয়ে কোনও তথ্য এখনও জানানো হয়নি (Nepal Army physically locates missing Aircraft) ৷

তারা এয়ারের 9এনএইটি এয়ারক্রাফ্টটি নেপালের পোখরা থেকে জমসনের দিকে যাচ্ছিল ৷ বিমানটিতে কর্মী সমেত 22 জন যাত্রী ছিলেন ৷ এদের মধ্যে 4 জন ভারতীয়, 3 জন জাপানি এবং বাকিরা নেপালি (Aircraft with 22 people on board flying missing in Nepal's mountains on Sunday) ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে বিমানে থাকা কেউই আর বেঁচে নেই ৷

