চণ্ডীগড়, 30 মে : পঞ্জাবের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী তথা কংগ্রেস নেতা সিধু মুসওয়ালা হত্যাকাণ্ডে নয়া মোড় (Famous Punjabi singer and Congress Leader Sidhu Musewale killed in firing) ৷ এক ফেসবুক পোস্টে ওই খুনের দায় স্বীকার করে নিয়েছে কানাডার গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার ৷ গোল্ডি ব্রার গ্যাং লিডার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ঘনিষ্ঠ ৷ লরেন্স বিষ্ণোইও সিধু-হত্যার অন্যতম অভিযুক্ত (Gangster Goldy Brar reportedly claims responsibility for Sidhu MooseWala murder) ।

কে এই গোল্ডি ব্রার ?

কানাডা-ভিত্তিক গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার ওরফে সতিন্দর সিং একাধিক ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত । ফরিদপুরের একটি জেলা আদালত এই মাসের শুরুর দিকে জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি, গুরলাল সিং পেহলওয়ানকে হত্যার ঘটনায় ব্রারের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছিল । এর আগে, পঞ্জাব পুলিশের অ্যান্টি-গ্যাংস্টার টাস্ক ফোর্স (এজিটিএফ) লরেন্স বিষ্ণোই এবং ব্রারের 3 ঘনিষ্ঠ সহযোগীকে ভাটিন্ডা থেকে গ্রেফতার করেছিল ।

ওই ফেসবুক পোস্ট

রবিবার পঞ্জাবের মানসা জেলায় জনপ্রিয় ব়্যাপারকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অজ্ঞাত পরিচয় বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ৷ মাত্র একদিন আগেই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করেছে পঞ্জাবের আপ সরকার ৷ এই দুষ্কৃতী হামলায় আরও দুই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, পঞ্জাবি গায়কের ওপর হামলায় প্রায় 8 জন হামলাকারী জড়িত ছিল । 3টি একে-94 রাইফেলের বুলেট ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গিয়েছে ।

মানসা হাসপাতালের চিকিৎসক রনহীত রাই জানিয়েছেন, সিধু মুসওয়ালাকে মৃত অবস্থাতেই হাসপাতালে আনা হয় ৷ গুরুতর আহত আরও দু'জনকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে গত ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন সেখানকার জনপ্রিয় গায়ক মুসওয়ালা ৷