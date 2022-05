1. Gyanvapi Mosque Row : জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলা বারাণসী দায়রা আদালতের হাতে সঁপে দিল শীর্ষ আদালত

বারাণসীর দায়রা আদালতেই এবার চলবে জ্ঞানবাপী মামলার শুনানি ৷ শুক্রবার জ্ঞানবাপী মসজিদে ভিডিয়োগ্রাফি সমীক্ষা নিয়ে বারাণসী আদালতের নির্দেশের বিরুদ্ধে শুনানি চলাকালীন এই নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত (Supreme Court orders transfer of Gyanvapi mosque case to District Judge) ৷

2. SSC Recruitment Scam : স্কুল সার্ভিস কমিশনের কার্যালয়ে সিআরপিএফ প্রত্যাহারের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্কুল সার্ভিস কমিশনের কার্যালয় আচার্য সদনে আধিকারিকদের ঢোকা-বেরনোতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হচ্ছে (Order to withdraw CRPF)। শুক্রবার এই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ।

3. SSC Recruitment Scam : সিবিআইয়ের গ্রেফতারি এড়াতে হাইকোর্টের কোনও বেঞ্চেই সুরক্ষা পেলেন না পার্থ

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) নাম জড়িয়েছে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) ৷ গত বুধবার তিনি সিবিআইয়ের দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন ৷ তাঁকে আবার তলব করেছে সিবিআই ৷ তার মধ্যে আদালতেও ধাক্কা খেলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ৷

4. Asansol News : 'অনলাইনে পরীক্ষা না হলে আত্মহত্যা করব', বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদ থেকে ঝাঁপানোর চেষ্টা ছাত্রের !

অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে ছাত্রের আত্মহত্য়ার চেষ্টা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে (Student Attempts to die by Suicide on Demand of Online Examination )। যদিও কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কোনও রকমের মন্তব্য করেনি ।

5. CBI Summons Partha : আগামী সপ্তাহে ফের পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তলব সিবিআইয়ের

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় (SSC Recruitment Scam) নাম জড়িয়েছে মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Bengal Minister Partha Chatterjee) ৷ কলকাতা হাইকোর্টের (Calcutta High Court) নির্দেশে তিনি আগেই একবার সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হয়েছেন ৷ তাঁকে আরও একবার তলব করল সিবিআই (CBI again Summons Partha Chatterjee in SSC Recruitment Scam) ৷ আগামী সপ্তাহে হাজিরা দিতে নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই ৷

6. Rupa Bhattacharya: ইন্ডাস্ট্রি যদি শাসক দলের ভয়ে কাঁপে, তাহলে আর রাজ্যে শিল্পচর্চা হবে না: রূপা ভট্টাচার্য

ইন্ডাস্ট্রি যদি শাসক দলের ভয়ে কাঁপে, তাহলে আর রাজ্যে শিল্পচর্চা হবে না ৷ এমনই আক্ষেপ ঝরে পড়ল অভিনেত্রী রূপা ভট্টাচার্যের গলায় (Rupa Bhattacharya news)৷

7. Govt employees on DA order: ডিএ নিয়ে আদালতের রায়ের দিনেও আশঙ্কার সুর সরকারি কর্মীদের মধ্যে

ডিএ নিয়ে আদালতের রায়ের দিনেও আশঙ্কার সুর শোনা গেল সরকারি কর্মীদের মধ্যে (DA case in HC)৷ বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের বক্তব্যে তা স্পষ্ট (Govt employees on DA order)৷

8. Samserganj Bank Robbery : ব্যাঙ্কে আগুন লাগিয়ে 72 লাখ টাকার ডাকাতি ! গ্রেফতার খোদ সংস্থার কর্মী

ভল্ট থেকে 72 লক্ষ টাকা সরিয়ে পরে প্লানিং করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ব্যাঙ্কে। মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জে ব্যাঙ্কে আগুন কাণ্ডে পুলিশি তদন্তে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস হয়েছে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ব্যাঙ্কের গ্রুপ ডি কর্মী মনোজ কুমার সিংহকে (bank employee arrested in connection of robbery at samserganj)। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই জানিয়েছেন জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি ভোলানাথ পান্ডে ।

9. Ankita Adhikarys job terminated: পরেশ-কন্যা অঙ্কিতার স্কুলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের, ফেরত দিতে হবে বেতন

পরেশ-কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরি গেল (Ankita Adhikarys job terminated)৷ তাঁর স্কুলে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হাইকোর্ট (SSC case latest news)৷ এতদিন তিনি যে বেতন পেয়েছেন, তা তাঁকে ফেরত দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (Calcutta High Court)৷

10. Adhir Slams Partha : পার্থ চোর প্রমাণিত হয়েছে, এখন রাজ্যের টাকায় সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে : অধীর

পার্থ থেকে পরেশ অধিকারী, একাধিক ইস্যুতে শাসকদলকে বিঁধলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (Adhir Slams Partha) ৷ শুক্রবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক অধীরবাবু বলেন, প্রমাণিত হয়েছে পার্থ চোর । এখন নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে সুপ্রিম কোর্টে যেতে হচ্ছে (Adhir Ranjan Chowdhury criticizes Partha Chatterjee)। রাজ্যের টাকা লুট করে সেই জনগণের টাকাতেই সুপ্রিম কোর্ট যেতে হচ্ছে । এর থেকে দুর্ভাগ্যের আর কিছু নেই । মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এই সব নেতাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মন্ত্রিসভা থেকে বের করে দেওয়া । আমি মুখ্যমন্ত্রী হলে এইসব লোকেদের গারদে ভরে দিতাম এতক্ষণে ৷"