সামশেরগঞ্জ, 20 মে : ভল্ট থেকে 72 লক্ষ টাকা চুরি করে পরিকল্পনামাফিক আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ব্যাঙ্কে। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে ব্যাঙ্কে আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে গিয়ে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ওই ব্যাঙ্কেরই এক কর্মীকে। পুলিশ চুরি যাওয়া 72 লক্ষ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বলেও জানিয়েছেন এসপি (bank employee arrested in connection of robbery at samserganj) । ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের ৷

গত 10 মে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ সামসেরগঞ্জের জয়কৃষ্ণপুর ঘোষপাড়ায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আগুন লাগে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী । দমকলের একটি ইঞ্জিনের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে । যদিও ব্যাঙ্কে আগুন-কাণ্ডে বেশ কিছু অসঙ্গতি দেখে পুলিশের সন্দেহ বাড়ে । আগুন নেভার পর দেখা যায় ব্যাঙ্কের ভল্ট খোলা এবং সেখান থেকে 72 লাখ টাকা গায়েব ৷

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ফরাক্কার এসডিপিও আসিম খান । শুরু হয় তদন্ত । তারপরই ব্যাঙ্কের স্টাফদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে সব রহস্য ফাঁস হয় । গ্রেফতার করা হয় গ্রুপ ডি কর্মী মনোজ সিংহকে। সাংবাদিক সম্মেলন করে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার এসপি ভোলানাথ পান্ডে জানান, ইতিমধ্যেই খোয়া যাওয়া 72 লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে । পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । সিসিটিভি ফুটেজ কেন বন্ধ ছিল সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।