কলকাতা, 20 মে: মহার্ঘভাতা নিয়ে আদালতের রায়ের পরও সরকারের অবস্থান নিয়ে নিশ্চয়তা পাচ্ছে না সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নগুলি (Govt employees on DA order)। শুক্রবার হাইকোর্টের রায়দানের পর, বিভিন্ন সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের নেতাদের বক্তব্যে ডিএ নিয়ে একটা আশঙ্কার ছবি ধরা পড়েছে ।

এ দিন কলকাতা হাইকোর্ট ডিএ সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের স্কেলে সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা আগামী তিন মাসের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে (DA case in HC)। বিচারপতি বলেছেন, বকেয়া ডিএ হল কর্মীদের আইনত অধিকার, মৌলিক অধিকার । তহবিল নেই, টাকা নেই - এই যুক্তিতে ডিএ আটকানো যাবে না । স্যাটের রায় তিন মাসের মধ্যে কার্যকর করতে হবে । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে আদালতের পরামর্শ, "সরকারি কর্মচারীরা আপনার শত্রু নন । আপনি তাঁদের অভিভাবক।" এই অবস্থায় সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই খুশির আবহ । একইসঙ্গে রয়েছে আশঙ্কার কালো মেঘ (Govt employees reaction on HC order on DA)।

এ দিন মামলাকারী সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের নেতা মলয় মুখোপাধ্যায় এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, এই জয় কাঙ্ক্ষিত ছিল । এর ফলে সরকারি কর্মচারীরা তাঁদের প্রাপ্য পাবেন । সে দিক থেকে বিচার করলে এটা আনন্দের দিন । তবে এটাও ঠিক, এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাবে রাজ্য সরকার । সে ক্ষেত্রে আমাদের লড়াই এখানেই শেষ হয়নি । তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ হাসি হাসবেন সরকারি কর্মচারীরাই ।" তাঁর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, দীর্ঘদিন ডিএ মামলায় রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অপেক্ষা করতে হয়েছে । সে ক্ষেত্রে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হলেও তাঁরা লড়াই থেকে সরছেন না ।

আরও পড়ুন: HC order on DA case: ডিএ মামলায় ধাক্কা রাজ্যের, 3 মাসের মধ্যে বকেয়া মেটানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

অন্যদিকে, বামপন্থী সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন কমিটির তরফ থেকে বিজয়শঙ্কর সিনহা জানিয়েছেন, আদালতের রায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর হলেও এই সরকারকে আদৌ বিশ্বাস করছে না সরকারি কর্মচারীরা । কাজেই সরকার যে আদালতের রায় মানবে, সে বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা নেই । তিনি মনে করেন, অধিকার পথের লড়াইয়েই বুঝে নিতে হবে । সে জন্য আজ থেকেই বামপন্থী কর্মী সংগঠনের লোকেরা পথে রয়েছেন । যতক্ষণ না পর্যন্ত আদালতের নির্দেশ মেনে সরকার ডিএ দিচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা পথেই থাকবেন । তিনি এও বলেন, আদালতের রায়ের পর সরকারি কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁরা নবান্নে গিয়েছিলেন । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি । এর থেকেই বোঝা যায়, সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে তিনি কতটা ভাবিত ।

অন্যদিকে, তৃণমূল সমর্থিত সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের তরফে এ দিন জানানো হয়, তারা এই মুহূর্তে সরকারের উপর ভরসা রাখছে । সরকার যে ভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের পাশে থেকেছে, একই ভাবে তারাও সরকারের পাশে থাকছে । সে ক্ষেত্রে সরকারের হাতে যখন অর্থ আসবে, তারা অবশ্যই কর্মীদের কথা ভাববে বলে মনে করছে তারা ।

রাজনৈতিক মহল বলছে, তৃণমূল কর্মী ইউনিয়নের এই বক্তব্য ইতিবাচক কথা শোনালেও এখানেও রয়েছে আশঙ্কার সুর । কারণ তারাও মনে করছে এই মুহূর্তে রাজ্য সরকার সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দেবে না ।