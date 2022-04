1. FM Nirmala Sitharaman : ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে : সীতারমন

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ নিয়ে ভারত বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেনি ৷ এদিকে আমেরিকা আর রাশিয়ার সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কী বললেন নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman) ?

2. West Bengal Weather Update: আজ দিনভর আকাশ আংশিক মেঘলা, সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা

আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভবনা ৷ গতকাল কালবৈশাখীর জেরে একাধিক জেলা মালদা, দুই দিনাজপুর, দুই মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা ও বীরভূমে বৃষ্টি হলেও, শুষ্ক থেকেছে কলকাতা (West Bengal Weather Update) ৷

3. TMC Coochbehar Core Committee : কোচবিহার তৃণমূল কোর কমিটি তালিকা প্রকাশ, নাম নেই রবীন্দ্রনাথ ঘোষের

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারপার্সন ৷ অথচ তিনি বাদ পড়লেন তৃণমূলের জেলা কোর কমিটি থেকে ৷ এতে দলের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে (TMC Coochbehar Core Committee) ৷

4. Visva Bharati Student Death : বিশ্বভারতীতে উপাচার্যের বাসভবনের গেটের তালা ভেঙে ছাত্রের দেহ নিয়ে বিক্ষোভ

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে দেহ নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ (Visva Bharati Student Death)৷

5. Jos Buttler in IPL : 'আরও কাছাকাছি', 'বিরাট' নজির থেকে মাত্র এক কদম দূরে বাটলার

2106 আইপিএলে স্বপ্নের মরশুম কাটিয়েছিলেন বিরাট কোহলি । 16 ইনিংসে বিরাটের মোট রান ছিল 973 । সেঞ্চুরির সংখ্যা ছিল 4টি । চলতি আইপিএলে মাত্র 7 ইনিংসেই 3টি সেঞ্চুরির মালিক হয়েছেন বাটলার । আরেকটি শতরান করলেই কোহলির রেকর্ড ছুয়ে ফেলবেন তিনি । রান সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও বাটলারের এই ফর্ম চললে বিরাটের 973 রানের রেকর্ডও ভেঙে যেতে পারে (Jos Buttler becomes second batter to notch 3 IPL centuries in one season) ।

6. PK-Congress : আদর্শের সঙ্গে আপসে নারাজ একাংশ, তাতেই প্রশ্নের মুখে পিকে-র কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনা

যা আভাস তাতে প্রশান্ত কিশোরের বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনে বেজায় খুশি কংগ্রেস তাঁকে নিঃশর্তেই দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছে ৷ তবে এক্ষেত্রে কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধছে দলের আদর্শ (Congress ready to induct PK but ideology factor a concern) ৷

7. Anubrata Mandal Discharged : 17 দিনের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছুটি অনুব্রতর, ফিরলেন চিনার পার্কের বাড়িতে

দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal Discharged) ৷ 6 এপ্রিল থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি ৷ আপাতত কলকাতার বাড়িতে থাকবেন বলেই জানা গিয়েছে ৷

8. PK-TMC Relation : এবার কি তৃণমূলের সঙ্গে প্রশান্ত কিশোরের বিচ্ছেদ আসন্ন

কংগ্রেসের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি হয়েছে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের ৷ তাহলে এবার কি তৃণমূলের সঙ্গে প্রশান্ত কিশোরের বিচ্ছেদ পাকাপাকিভাবে আসন্ন (Will Prashant Kishor and TMCs Relation Ends Very Soon) ? উঠছে প্রশ্ন ৷

9.Romantic Bike Riding : চলন্ত বাইকে তুঙ্গে 'হেলমেটবিহীন' রোম্যান্স ! ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আটক যুবক

গুলাম ছবিতে আমির ও রানির সেই রোম্যান্টিক বাইক সফরের কথা মনে আছে ? ঠিক সেভাবেই চলন্ত বাইকে প্রেমের সফরে ভাসলেন এক যুগল ৷ দু'পাশে হুশহাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, ট্রাক ৷ কিন্তু যুগলের হুঁশ নেই ৷ কর্নাটকের চামারাজনগরের রাস্তায় বাইকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় সওয়ার হতে দেখা গেল যুগলকে (Romantic Bike Riding) ৷ দু'জনের মাথাতেই ছিল না হেলমেট ৷

10. ETV Bharat Horoscope for 23th April : প্রেমের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং সময় আসতে চলেছে কাদের ? জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 23th April) ৷