1. West Bengal Weather Update : আরও বাড়বে তাপমাত্রা, বঙ্গে তাপপ্রবাহের ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের

দখিনা বাতাসের সৌজন্যে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নীচে থাকলেও এখনই স্বস্তি নেই বলে জানিয়েছেন আবহাওবিদরা ৷ বঙ্গে তাপ প্রবাহের ইঙ্গিত দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা (West Bengal Weather Update) ৷



2. Imran Khan : কোনও সুপারপাওয়ারের নির্দেশে ভারত চলে না, পাকিস্তানের শেখা উচিত ; গুণগান ইমরানের

শিয়রে শমন ৷ আজ অনাস্থা ভোটের আগে দেশবাসীকে এককাট্টা করতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতের গুণগান গাইলেন ইমরান খান (Imran Khan) ৷



3. Kunal Ghosh on SSC Recruitment Scam : ব্রাত্যর জমানায় শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম হয়নি, পার্থকে ইঙ্গিত কুণালের

স্কুল সার্ভিস কমিশনে নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিন ধরে চলছে (SSC Recruitment Scam) ৷ সম্প্রতি এই নিয়ে শুরু হয়েছে সিবিআই তদন্ত (CBI Probe on SSC Recruitment Scam) ৷ তার মাঝে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ইঙ্গিত দিলেন, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামানায় (TMC Leader Kunal Ghosh hints that SSC Scam Happened in Partha Chatterjee Regime) ৷



4. Suvendu on Anubrata : "চড়াম চড়াম, গুড় বাতাসার কথা বলা লোক আজ অক্সিজেনে," কটাক্ষ শুভেন্দুর

গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের সিবিআই তলব এড়িয়ে যাওয়া নিয়ে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন নন্দীগ্রামে বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu on Anubrata ) ৷ নিজের বিধানসভা এলাকায় বাসন্তী পুজোর উদ্বোধনে গিয়েছিলেন শুভেন্দু ৷

5. Summer Special Trains : গরমের ছুটিতে 12 জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালাবে পূর্ব রেল

ভ্রমন পিপাসুদের জন্য গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালু পূর্ব রেলওয়ের ৷ গরমের ছুটিতে ঘুরতে যেতে 12 জোড়া গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালাতে চলেছে পূর্ব রেল (Eastern Railway to Run 12 Pairs of Trains) ৷

6. Bikash Mishra's CBI Custody : এবার গরু পাচারকাণ্ডে সিবিআই হেফাজতে বিকাশ, নতুন তথ্য মেলার আশায় গোয়েন্দারা

বেআইনি কয়লাকাণ্ডে (Coal Smuggling Case) গত বছর মার্চে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয় বিকাশ মিশ্রকে । দীর্ঘ সময় পর শুক্রবার তাকে আসানসোলের সিবিআই আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালত তাকে কয়লা কাণ্ডে 14 দিনের জেল হেফাজত ও গরু পাচারকাণ্ডে 10 দিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেয় (CBI gets Custody of Bikash Mishra on Cattle Smuggling Case) ।



7. Palta Murder : পলতায় বায়ুসেনা কর্মীর স্ত্রীকে গলার নলি কেটে খুন ! গ্রেফতার স্বামী

বায়ুসেনা কর্মীর স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর 24 পরগনার পলতায় (Palta Murder) ৷ নিহতের নাম অঞ্জনা দেবী (35)। শুক্রবার রাতে খুনের ঘটনাটি ঘটেছে পলতার জওহর কলোনিতে।



8. TATA IPL 2022 : গিল-তেওয়াটিয়ার দাপট, ‘পঞ্জাব-বধ’ করে জয়ের হ্যাটট্রিক গুজরাত টাইটান্সের

শুভমন গিলের 96, রাহুল তেওয়াটিয়ার শেষ দু'বলে দুই ছক্কা ৷ দুই ব্যাটারের দাপটে পঞ্জাব বধ করল হার্দিক পান্ডিয়ার দল ৷ আইপিএলে আবির্ভাবেই জয়ের হ্যাটট্রিক গুজরাত টাইটান্সের (Gujarat Titans beat Punjab Kings) ৷



9. Smith banned from Oscars : চড়-কাণ্ডের শাস্তি, এক দশকের জন্য অস্কার মঞ্চে নিষিদ্ধ উইল স্মিথ

চড়-কাণ্ডের জের, অস্কারের মঞ্চ থেকে আগামী এক দশকের জন্য উইল স্মিথকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল 'অ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস এবং সায়েন্সেস' (Will Smith banned from Oscars) ৷



10. Shefali Jariwala Stunning Pics : মনে আছে বলিউডের 'কাঁটালাগা গার্ল'-কে ? দেখে নিন শেফালির কিছু ঝড় তোলা ছবি

নিজের নামের থেকেও 'কাঁটা লাগা গার্ল' হিসাবেই বেশি পরিচিতি অভিনেত্রী তথা মডেল শেফালি জারিওয়ালা ৷