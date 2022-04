ইসলামাবাদ, 9 এপ্রিল : কথায় আছে ভূতের মুখে রাম নাম ৷ নিজের গদি বাঁচানোর লড়াইয়ে নেমে বারবার ভারতের প্রসঙ্গ টেনে আনছেন ইমরান খান ৷ আজ পাক পার্লামেন্টে অধিবেশন ডেকে অনাস্থা ভোটের নির্দেশ দিয়েছে সেদেশের শীর্ষ আদালত ৷ সুপ্রিম রায়ে রীতিমতো হতাশ ইমরান বললেন, ভারতকে কোনও সুপারপাওয়ার তার নিজের শর্তে চালনা করতে পারবে না ৷ তাঁর মতে, ভারতের আত্মমর্যাদা রয়েছে যা দেখে পাকিস্তানের শেখা উচিত ৷ তিনি বলেন, "ভারতীয়রা 'খুদ্দার কোয়াম' (অর্থাৎ তাঁদের আত্মমর্যাদা আছে) (No superpower can dictate terms to India says Imran Khan) ৷

3 এপ্রিল প্রথমে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ডেপুটি স্পিকার (Qasim Suri, Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan) ইমরান খান-সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট খারিজ করে দেন ৷ এরপর প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভি ইমরানের পরামর্শে অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেন ৷ সেদিনই এ নিয়ে বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ এই দুটো পদক্ষেপকেই পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি উমর আতা বান্দিয়ালের নেতৃত্ব গঠিত বেঞ্চ 'অসাংবিধানিক' বলে ঘোষণা করে এবং অ্যাসেম্বলি সচল করার রায় দেন ৷ এর সঙ্গে আজ সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে অধিবেশন ডেকে অনাস্থা ভোট শুরুর নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ তাই শেষ রক্ষা হল না বাইশ গজের একদা অধিনায়কের ৷

বেকায়দায় থাকা পিটিআই প্রধান তাঁর ভাষণে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকেও নিশানা করেন ৷ পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ভারতকে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে শাসন করতে পারবে না ৷ কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে সেটাই করতে চায় তারা ৷" এমনকি অনাস্থা ভোট আমেরিকার ষড়যন্ত্র, এমন দাবিও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায় ৷ পুতিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে অসন্তুষ্ট আমেরিকা, আর তাই সরকার ফেলতেই আমেরিকার এই চাল ৷ বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, অনাস্থা ভোট প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি কোনওভাবে অধিবেশন মুলতুবি করতে পারবে না ৷ তাই দুনিয়ার চোখ আজ পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির দিকে ৷