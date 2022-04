মুম্বই, 9 এপ্রিল : শেষ দু'বলে দুই ছক্কা ৷ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের আবির্ভাবেই জয়ের হ্যাটট্রিক গুজরাত টাইটান্সের ৷ সৌজন্যে রাহুল তেওয়াটিয়া ৷ ময়াঙ্ক অ্যান্ড কোম্পানি দেওয়া 190 রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শেষ বলের থ্রিলারে ম্যাচ পকেটে পুরল গুজরাট ৷ মাত্র চার রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করা গিল জয়ের কাজটা অনেকটা এগিয়ে দিলেও একসময় মনে হচ্ছিল শেষ হাসি হাসবে পঞ্জাব ৷ কিন্তু ওডেন স্মিথের শেষ দু'বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে ম্যাচের রঙ বদলে দেন তেওয়াটিয়া (Gujarat Titans beat Punjab Kings in the last ball thriller) ৷

ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে লিভিংস্টোন, ধাওয়ানের ব্যাটে ভর করে 189 রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে পঞ্জাব ৷ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ওয়েডকে তুলে নেন রাবাদা ৷ তারপরেই নবাগত সাই সুদর্শনের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলের হাল ধরেন শুভমন গিল ৷ 59 রানে 96 রানের ইনিংস খেলেন প্রাক্তন নাইট তারকা ৷ 11টি চার এবং 1টি ছয়ে সাজানো পঞ্জাব তনয়ের ইনিংস ৷ 30 বলে 35 করে প্যাভিলিয়নে ফেরেন সুদর্শন ৷ 18 বলে 27 রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন ক্যাপ্টেন হার্দিকও ৷

শেষ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল 19 রানের ৷ প্রথম বলেই রান আউট হন পান্ডিয়া ৷ শেষ পর্যন্ত জয়ের জন্য দু'বলে প্রয়োজন ছিল 12 রানের ৷ ক্যারিবিয়ান বোলারের বলে সেই কাজটাই করে দেখালেন তেওয়াটিয়া ৷ আইপিএলের শেষ বলে ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতানো বহু ইনিংস থাকলেও দুই ছক্কায় ম্যাচ জেতানোর নজির বিরল ৷