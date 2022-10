অউরাইয়া (উত্তরপ্রদেশ), 4 অক্টোবর: কিশোরীকে ধর্ষণ করে নৃশংস ভাবে খুন করার অভিযোগ উঠল উত্তরপ্রদেশে (UP Girl Killed)৷ 17 বছরের কন্যার নগ্ন দেহ উদ্ধার হয়েছে দিবিয়ারপুরের বাজরা চাষের জমিতে (Naked body of UP girl found)৷ এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং লেগেছে কংগ্রেসের একটি টুইটে ৷ পুলিশ কিশোরীর দেহটি নিয়ে পালাচ্ছিল বলে অভিযোগ করে একটি ভিডিয়ো আপলোড করেছে তারা ৷ যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ (Rape and murder in UP)৷

কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ, সোমবার প্রাতঃকৃত্য সারতে ভোরবেলা মাঠে গিয়েছিল নিগৃহীতা ৷ তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সে বাড়িতে না ফেরায় তার খোঁজ শুরু হয় ৷ তখনই বাজরা চাষের ক্ষেতের ধারে মেলে নাবালিকার নগ্ন দেহ ৷ অউরাইয়ার পুলিশ সুপার চারু নিগম ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছেন ৷ এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ-সহ পুলিশের 10টি দলকে ৷

এ দিকে, কংগ্রেস তাদের টুইটার হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো আপলোড করেছে ৷ যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক পুলিশকর্মী একটি দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর পেছনে একজন মহিলা রয়েছেন ৷ টুইটের ক্যাপশনে হিন্দিতে লেখা রয়েছে, "অউরিয়ার মাঠে একটি 17 বছরের কিশোরীর নগ্ন দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ পুলিশ তড়িঘড়ি দেহটি নিয়ে পালাচ্ছে ৷ গরিব পরিবার তাদের পেছনে ছুটছে ৷ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ এক নম্বরে ৷"

যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে গিয়ে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, যাবতীয় নিয়ম কানুন শেষ হওয়ার পর পরিবারকে শান্ত করে দেহটি নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশকর্মী ৷ কখনওই জোর করে দেহটি নিয়ে যাওয়া হয়নি ৷ দেহটির ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া ভিডিয়ো করা হবে এবং পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷