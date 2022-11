লখনউ, 16 নভেম্বর: হাসপাতালে ঢুকে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ধৃত যুবক (Man arrested for allegedly attempting to rape a minor) । লখনউয়ের একটি হাসপাতালের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি আরও একবার দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্য উত্তরপ্রদেশের নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে বিভিন্ন মহলে (Uttar Pradesh govt faced criticism regarding the security of woman )।

পুলিশের সহকারি কমিশনার আইপি সিং জানিয়েছেন, অভিযুক্ত হাসপাতালের এক রোগীর দেখভাল করছিলেন গত কয়েকদিন ধরে। নির্যাতিতার বাবাও হাসপাতালের একই ওর্য়াডে ভরতি । অভিযোগ, ওই ব্যক্তি নির্যাতিতার পিছু নিয়ে শৌচাগারে যায় । সেখানেই তার সঙ্গে অশালীন আচরণ করে । পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে নির্যাতিতার চিৎকারে সেখান থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয় । গোটা ঘটনায় ধর্ষণের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ।

গত কয়েকমাসে উত্তরপ্রদেশে একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । এই লখনউ শহরেই মাত্র কিছুদিন আগে অটোর মধ্যে 'গণধর্ষণের শিকার' হয়েছেন এক তরুণী । সামগ্রিকভাবে গোটা দেশের কাছে উত্তরপ্রদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে যোগী সরকার । গত বিধানসভার অধিবেশনের একটি দিন শুধুই মহিলাদের জন্য ধার্য করা হয়েছিল । সেখানে মহিলা বিধায়করা নিজেগদের সমস্যার কথা অধিবেশন কক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তার পাশাপাশি রাজ্য় সরকার মেয়েদের উন্নয়নে কী কী প্রকল্প চালু করেছে সেটাও তুলে ধরা হয় ।

