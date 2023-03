নয়াদিল্লি, 15 মার্চ: দেশে চরম বামপন্থী অর্থাৎ মাওবাদী সংক্রান্ত হিংসাত্মক ঘটনা অনেকটাই কমেছে ৷ মঙ্গলবার লোকসভায় সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরল মোদি সরকার ৷ 2010 সালের তুলনায় 2022 সালে এই ধরনের হিংসার ঘটনা 77 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ৷ নিরাপত্তারক্ষী ও সাধারণ নাগরিকদের মৃত্যুর সংখ্যাও 90 শতাংশ কমেছে ৷ 2010 সালে 1 হাজার 5 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ 2022 সালে তা নেমে এসেছে 98-তে (Government in Lok Sabha says Left Wing Extremism down by 77% in India) ৷

সোমবার থেকে সংসদীয় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে ৷ দ্বিতীয় দিনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই (Nityanand Rai, Minister of State for Home Affairs of India) লোকসভায় 'লেফ্ট উইং এক্সট্রিমিজম'-এর সঙ্গে জড়িত হিংসার ঘটনার এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ৷ বিজেপি সাংসদ পশুপতি নাথ সিং লিখিত ভাবে জানতে চেয়েছিলেন, এই মুহূর্তে দেশে নকশাল অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা কত ? বিশেষত ঝাড়খণ্ডে ৷ তার উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, গত বছরে এ ধরনের ঘটনা 77 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ৷

মন্ত্রী জানান, 2022 সালে মাত্র 45টি জেলার 176টি থানায় মাওবাদী হিংসাত্মক ঘটনার রিপোর্ট হয়েছে ৷ 2010 সালে যেখানে 96টি জেলার 456টি থানায় এ ধরনের অভিযোগ দায়ের হয় ৷ অর্থাৎ এর ভৌগোলিক পরিসীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমছে ৷ এর জন্য সরকার নিরাপত্তার খাতে খরচ করছে ৷ সিকিউরিটি-রিলেটেড এক্সপেনডিচার স্কিমের (Security Related Expenditure Scheme, SRE) আওতায় জেলগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে ৷

নিত্যানন্দ রাই বলেন, "2018 সালে এসআরই জেলার সংখ্যা 126 থেকে 90 হয় ৷ 2021 সালে তা আরও কমে দাঁড়ায় 70 ৷" কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, ঝাড়খণ্ডে নিরাপত্তা অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে তাঁর পরিসংখ্যান, "2009 সালে ঝাড়খণ্ডে 742 ঘটনার কথা জানা যায় ৷ 2022 সালে সেই সংখ্যা কমে হয়েছে 132, 82 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ৷ ঝাড়খণ্ডে এসআরই জেলার সংখ্যা 2018 সালে ছিল 19 ৷ 2021 তা 16-য় নেমে এসেছে ৷" সেনা জওয়ানের ক্যাম্প এবং নিরাপত্তাবাহিনীর লাগাতার অভিযানের ফলে ঝাড়খণ্ডের বহু জায়গা মাওবাদী-মুক্ত হয়েছে ৷ এর মধ্যে বুরহা পাহাড়, পশ্চিম সিংভূম, সারাইকেলা-খারসাওয়ান, খুন্তির ট্রাই জাংশন, পরেশনাথ পাহাড় রয়েছে ৷

