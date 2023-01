শেওপুর, 27 জানুয়ারি: অসুস্থ শাসা ৷ গত বছর 17 সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার নামিবিয়া থেকে ভারতে আসা আটটি চিতার মধ্যে অন্যতম এই মেয়ে চিতাটি ৷ বৃহস্পতিবার বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই চিতাটি কিডনির অসুখে ভুগছে ৷ সঙ্গে জলবিয়োজনের সমস্যাও রয়েছে (MP Kuno National Park Female cheetah brought from Namibia falls ill, suffers from kidney problem and dehydration) ৷

17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র জন্মদিন ৷ সেই উপলক্ষ্যে দেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে আটটি চিতা ছাড়া হয় ৷ মাত্র চার মাসের কিছুটা বেশি সময় তারা সেখানে রয়েছে ৷ বন দফতর শাসাকে বড় খোলামেলা জায়গা থেকে ছোট একটি স্থানে নিয়ে এসেছে ৷ সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে ৷ চিকিৎসকেরা শাসাকে তাঁদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন ৷ এছাড়া বুধবার সন্ধে নাগাদ ভোপালের বনবিহার জাতীয় উদ্যান থেকে একদল চিকিৎসক কুনোয় এসেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বনবিহার জাতীয় উদ্যানের প্রধান পশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অতুল গুপ্তা ৷ তাঁর সহকারীরাও সঙ্গে আছেন ৷

ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার বা ডিএফও প্রকাশ কুমার বর্মা বলেন, "নামিবিয়া থেকে আসা আটটি চিতার উপর নিয়মিত নজর রাখা হচ্ছে ৷ এর মধ্যে দেখা যায়, একটি মেয়ে চিতা, শাসা দুর্বল হয়ে পড়েছে ৷ এরপর শাসাকে চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণে রাখা হয় ৷ তাকে খাওয়ানো হচ্ছে ৷ কিন্তু ধরা পড়ে, তার শরীরে যথেষ্ট শক্তি নেই এবং ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানা যায় যে, শরীরে জলের পরিমাণ কমে গিয়েছে (Dehydration) ৷ আর কিডনিও সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (slight effect in Kidney) ৷ তাছাড়া আমাদের কাছে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যথেষ্ট যন্ত্রপাতি নেই ৷ শাসার সোনোগ্রাফি করতে হবে ৷ তাই ভোপাল থেকে একদল চিকিৎসককে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷ তাঁরা এখানে একটি পোর্টেবল মেশিন নিয়ে এসেছেন ৷ শাসার পরীক্ষা হয়েছে ৷ এখনও রিপোর্ট হাতে আসেনি ৷" তিনি আরও জানান, ভোপাল থেকে রিপোর্ট আসবে ৷ মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে এখন স্থানীয় দুই চিকিৎসক এবং ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া বা ডব্লিউআইআই-এর একজন চিকিৎসক রয়েছে ৷ তাঁরা চিতাগুলির গতিবিধিতে নজর রাখছেন ৷

