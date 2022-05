জন্মু, 24 মে : বদলে গেল পুলিশ মেডেলের ছবি ৷ জম্মু ও কাশ্মীরে পুলিশদের জন্য মেডেলের একদিকে অবিভক্ত কেন্দ্রশাসিত রাজ্যটির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহর ছবি খোদাই করা থাকত ৷ যিনি 'শের-ই-কাশ্মীর' নামেও পরিচিত ৷ তাঁর ছবি নয়, এবার থেকে দেশের জাতীয় প্রতীকের ছবি খোদাই করা থাকবে, জানিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার (Jammu and Kashmir Govt replaces Sheikh Abdullah's image embossed on Police medal with national emblem) ৷

অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজকুমার গোয়েল সোমবার একটি নির্দেশিকায় একথা জানান ৷ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ মেডেল স্কিমের 4 নং অনুচ্ছেদের পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ মেডেলের একদিকে শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহর ছবি ছিল ৷ এবার থেকে তাঁর ছবির পরিবর্তে 'ভারত সরকারের জাতীয় প্রতীক' খোদাই করা থাকবে ৷ মেডেলের অন্য পিঠে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতীক হিসেবে গ্যালান্ট্রি, মেরিটোরিয়াস মেডেল অনুযায়ী 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর পুলিশ মেডেল ফর গ্যালানট্রি' এবং 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর পুলিশ মেডেল ফর মেরিটোরিয়াস সার্ভিস' থাকবে ৷ এটি জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের নির্দেশ ৷

পুলিশ মেডেলে ছবি বদল সংক্রান্ত জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের নির্দেশিকা

আরও পড়ুন : J-K Ex-IAS officer Shah Faesal Tweets : 2019-র জানুয়ারি থেকে অগস্টে প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, প্রাক্তন আমলা ফয়জ়লের রহস্যময় টুইট

2001 সালে জম্মু ও কাশ্মীরে পুলিশ মেডেল দেওয়া শুরু হয় ৷ এখন নতুন বছরে, প্রজাতন্ত্র দিবস এবং স্বাধীনতা দিবসে দু'টি বিভাগ গ্যালান্ট্রি এবং মেরিটোরিয়াস বিভাগে তা প্রদান করা হয় ৷ ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ মহম্মদ আবদুল্লা ৷ তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ৷