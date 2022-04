শ্রীনগর, 28 এপ্রিল : শাহ ফয়জ়ল কি ফের সরকারি পদে ফিরছেন ? তেমন জল্পনাই উসকে দিয়েছে তাঁর একাধিক টুইট ৷ 2009-এ ইউপিএসসিতে প্রথম হয়েছিলেন ৷ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে তিনি প্রথম আইএএস ৷ এরপর অবশ্য 2019-এ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে আসেন প্রাক্তন আইএস ৷ 'জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর পিপল'স মুভমেন্ট' (Jammu and Kashmir People's Movement) নামে নিজের একটি দলও গড়েছিলেন উপত্যকার প্রতিবাদী প্রাক্তন আমলা (Speculation over Former IAS officer Shah Faesal about his return to government service) ৷ টুইটারে কী লিখলেন তিনি ?

একটি টুইট করে তিনি 2019-এর জানুয়ারি থেকে অগস্ট পর্যন্ত 8 মাস সময়কে 'বোঝা' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ অর্থাৎ বাড়তে থাকা অসহিষ্ণুতায় চাকরি ছাড়া থেকে উপত্যকার 370 ধারা অবলুপ্তি পর্যন্ত সময় ৷ কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে মুখ খোলার জন্য তাঁকে গৃহবন্দি থাকতে হয়েছিল ৷ পরে অবশ্য মুক্তি পান প্রাক্তন আমলা ৷ এই 8 মাসে তিনি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলেন, টুইট করে জানিয়েছেন ফয়জ়ল ৷ নিজের স্বপ্নকে 'ভ্রম' বলে উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, "এর পিছনে ছুটতে গিয়ে আমি যা কিছু গড়েছিলাম, তার প্রায় সবটাই হারাতে বসেছিলাম ৷ চাকরি, বন্ধু, খ্যাতি ৷ জনমানসে সুনাম ৷ কিন্তু আমি কখনও আশা ছাড়িনি ৷ আমার আদর্শ আমায় নিচে নামিয়েছে ৷"

আরেকটি টুইট করে তিনি লিখেছেন, "কিন্তু আমার নিজের উপর বিশ্বাস ছিল ৷ যে ভুলগুলো করেছিলাম, সেগুলো সব ঠিক করে আগের অবস্থায় ফিরে আসব ৷ জীবন আমায় আবার একটা সুযোগ দেবে ৷ আমার একটা অংশ সেই 8 মাসের স্মৃতিতে অবসাদগ্রস্ত ৷ সেগুলো সব মুছে ফেলতে চাই ৷ এর মধ্যে অনেকটাই চলে গিয়েছে ৷ বাকিটাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে ৷" তবে এই আরেকটা সুযোগ বলতে ফয়জ়ল কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি তিনি ৷

তৃতীয় টুইটটি করে তিনি জীবন সম্পর্কে আশাবাদী ভাবনা ব্যক্ত করেছেন ৷ শাহ ফয়জ়ল লিখেছেন, "জীবন সুন্দর ৷ জীবন সব সময় আমাদের আরেকটা সুযোগ দেয় ৷ ফিরে আসা আমাদের আরও বেশি শক্তিশালী করে ৷ অতীতের ছায়াগুলো ছাড়িয়ে একটা দারুণ পৃথিবী রয়েছে ৷" আগামী মাসে 39-এ পা রাখছেন উপত্যকার প্রাক্তন আমলা টার্নড নেতা ৷ তাই "আমি খুব উত্তেজিত, আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করব", লিখেছেন শাহ ৷

ইদানীং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে বর্তমান বিজেপি সরকারের অনেক কিছু পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে ৷ কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, হয়তো তিনি আইএএস হিসেবে ফিরবেন ৷ অন্যদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কোনও পরামর্শদাতা হিসেবেও নিযুক্ত হতে পারেন ৷

