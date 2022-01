নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি: বাজেট অধিবেশনের শুরুতে সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে নিজের ভাষণে কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরলেন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ (President addresses Parliament before Budget 2022 session)৷ তিনি বলেন, "কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের দক্ষতা প্রমাণিত টিকাকরণ কর্মসুচিতে ৷ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে রেকর্ড 150 কোটিরও বেশি টিকার ডোজ (India's capability in fight against COVID 19 was evident in vaccination program) দেওয়া হয়েছে ৷ সর্বাধিক সংখ্যক টিকার ডোজ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে যে সব দেশ উপরের দিকে রয়েছে, আমরা তাদের মধ্যে অন্যতম ৷"

(বিস্তারিত আসছে)