কলকাতা, 31 জানুয়ারি: করোনাভাইরাসে (Coronavirus can stay in body for 7 months) আক্রান্ত হলে আগে 14 দিন, আর এখন 7 দিন আইসোলেশনে থাকার বিধি নির্ধারিত হয়েছে এ দেশে ৷ তারপরই স্বাভাবিক জীবন শুরু করে দেন মানুষজন ৷ তবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় উঠে এল এক চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ তাঁদের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, মানবদেহে 232 দিন (COVID can remain active for over 7 months) পর্যন্ত স্থায়ী থাকতে পারে করোনাভাইরাস ৷ কাজেই একজন আপাত ভাবে সেরে ওঠার পরও তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ আসতে পারে এবং তাঁর উপসর্গগুলিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে ৷

ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউট, সাওপাওলো বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রাজিলের অসওয়াল্ডো ক্রুজ ফাউন্ডেশনের গবেষকরা 38 জন করোনা রোগীকে নিয়ে একটি গবেষণা চালিয়েছেন ৷ যতদিন না পর্যন্ত সেই রোগীরা (research on covid patients) পরপর 2-3 বার আরটি-পিসিআর-এ নেগেটিভ হয়েছেন, ততদিন তাঁদের উপরে নজর রাখা হয় ৷ এই 38 জন রোগীর মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন মহিলার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, 70 দিন পর্যন্ত তাঁদের শরীরে ছিল ভাইরাস ৷ এর থেকেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গবেষকরা ৷ ফ্রন্টিয়ার্স ইন মেডিসিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেই গবেষণার রিপোর্ট ৷

প্রতিবেদনের প্রথম লেখক মারিয়েল্টন দস পাসোস কুনহা এ ব্যাপারে বলেছেন, "এই ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আমরা এটা বলতে পারি যে, সার্স-কোভ-2-এ আক্রান্তদের 8 শতাংশ রোগীর থেকে 2 মাসেরও বেশি সময় পর অন্য কেউ সংক্রমিত হতে পারেন ৷ সংক্রমণের চূড়ান্ত অধ্যায়ে কোনও উপসর্গ নাও থাকতে পারে রোগীর ৷" গবেষকরা জানিয়েছেন, 38 বছরের এক পুরুষ মৃদু উপসর্গ নিয়ে 20 দিনের জন্য কোভিড-19-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ তবে তাঁর শরীরে 232 দিন পর্যন্ত করোনাভাইরাস স্থায়ী হয়েছে এবং ক্রমাগত চরিত্র বদল করে গিয়েছে ৷

এই গবেষণার প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর পাওলা মিনোপ্রিয়ো জানিয়েছেন, "সে রকম রোগী যদি নিয়মিত মেডিক্যাল কেয়ারে না থাকেন, সামাজিক দূরত্ব না মানেন এবং মাস্ক না পরেন, তাহলে তাঁর থেকে সাত মাস ধরে ভাইরাস অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে ৷ রোগীর থেকে ভাইরাস ছড়ানো বন্ধ করার জন্য 14 দিন সময়টা বেশি দীর্ঘ কি না, আমরা এটা দেখার চেষ্টা করেছিলাম ৷ আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি যে, সময়টা দীর্ঘ নয় ৷ একজন রোগীর নেগেটিভ হওয়ার জন্য এক মাস লাগতে পারে ৷ আমাদের গবেষণা অনুযায়ী কয়েক জন রোগী 71 থেকে 232 দিন পর্যন্তও পজিটিভ থাকতে পারেন ৷"

মৃদু উপসর্গের করোনা রোগীর শরীরে ভাইরাস (COVID can remain active in some people for over 7 months) প্রত্যাশিত সময়ের থেকেও যে অনেক বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে এর প্রমাণ আগেও এক গবেষণায় মিলেছিল ৷ 2021 সালের শুরুর দিকে ব্রাজিলে সাও পাওলোর ইনস্টিটিউট অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন 29 জন কোভিড রোগীর নমুনা পরীক্ষা করে গবেষণা চালিয়েছিল ৷ গবেষকরা সে বছর জুনে দাবি করেছিলেন, একজন রোগীর ক্ষেত্রে তাঁর শরীরে অন্তত 218 দিন স্থায়ী ছিল করোনাভাইরাস ৷ কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার আগে 40 বছরের সেই রোগীর ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছিল ৷

কাজেই এটা বলাই যায়, করোনা রোগীরা সেরে ওঠার পর স্বাভাবিক জীবনে ফিরলেও বিধি অমান্য করা চলবে না ৷ সবে রোগ থেকে উঠেছেন, ফলে আপাতত আর চিন্তা নেই ভেবে রোগী যদি মাস্ক না পরেন, সামাজিক দূরত্ব না মানেন, তাহলে সমূহ বিপদ ৷ গবেষকদের দাবি অনুযায়ী, তাঁর থেকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে ভাইরাস ৷ কাজেই সতর্ক হোন ৷ কারণ সাবধানের মার নেই ৷