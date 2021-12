নয়াদিল্লি, 11 ডিসেম্বর : আজ সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health and Family Welfare) প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে 7 হাজার 992 জন নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন (India reports 7,992 new covid cases in last 24 hours) ৷ এর আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল 8 হাজার 503 ৷ ফলে সামান্য কমল দৈনিক সংক্রমণ (Corona Updates in India) ৷ এ নিয়ে দেশে মোট 3 কোটি 46 লক্ষ 682 হাজার 736 জন করোনা আক্রান্ত হলেন ৷

স্বাস্থ্য়মন্ত্রকের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন 393 জন ৷ এ নিয়ে দেশে করোনা সংক্রামিত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা 4 লাখ 75 হাজার ছাড়িয়ে গেল ৷ আর মৃত্যুর সংখ্যায় এখন বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রইল ভারত ৷

রিপোর্ট প্রকাশের সময় পর্যন্ত গত 24 ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন 9 হাজার 265 জন ৷ এ পর্যন্ত দেশে মোট 3 কোটি 41 লক্ষ 14 হাজার 331 জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হলেন ৷ সুস্থতার হার 98.36% ৷

তবে, চিন্তা বাড়িয়েছে ওমিক্রন (Omicron) ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে 32 জনের করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে ৷ এর মধ্যে 17 জন শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রে৷ আক্রান্তদের মধ্যে একটি 3 বছরের শিশুও রয়েছে ৷

মুম্বইয়ে 3 জন ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীদের বয়স 48, 25 এবং 37 বছর ৷ এরা যথাক্রমে তানজানিয়া, ব্রিটেন আর দক্ষিণ আফ্রিকা-নাইরোবি থেকে ঘুরে এসেছেন, জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷ বৃহন্মুম্বই পৌরনিগম জানিয়েছে, তানজানিয়া ফেরত যাত্রী ঘনবসতিপূর্ণ ধারাভির বাসিন্দা ৷ কিন্তু তিনি উপসর্গহীন (asymptomatic) ৷ তাঁকে আলাদা করে রাখা হয়েছে ৷