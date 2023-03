নয়াদিল্লি, 30 মার্চ: বাড়ছে করোনা ৷ আজ, বৃহস্পতিবার সকাল 8টায় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 3 হাজার 16 জন ৷ বিগত ছ'মাসে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ ৷ গত 2 অক্টোবর সংক্রমণের সংখ্যা 3 হাজার 375 ছিল ৷ তারপর গত চব্বিশ ঘণ্টায় 3 হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হলেন করোনাভাইরাসে ৷

বুধবার প্রকাশিত রিপোর্টে সংক্রমণের সংখ্যাটা ছিল 2 হাজার 151 ৷ এক ধাক্কায় দেশে আটশোরও বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ এ পর্যন্ত দেশে মোট 4 কোটি 47 লক্ষ 12 হাজার 692 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৷ শুধুমাত্র কেরলে আক্রান্ত হয়েছেন 686 জন ৷ এরপর দ্বিতীয় স্থানে মহারাষ্ট্রে 483 জন, গুজরাতে 401 জন, দিল্লিতে 300 জন, হিমাচলপ্রদেশে 255 জন, কর্ণাটকে 215 জন, হরিয়ানায় 120 জন, তামিলনাড়ুতে 112 জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৷

ঊর্ধ্বমুখী করোনায় মৃতের সংখ্যাও ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের হিসেব অনুযায়ী বুধবার সকাল 8টা থেকে বৃহস্পতিবার রিপোর্ট প্রকাশের মধ্যে 14 জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে ৷ কেরলে 8 জন, মহারাষ্ট্রে 3 জন, দিল্লিতে 2 জন, হিমাচলপ্রদেশে 1 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত 5 কোটি 30 লক্ষ 862 জনের করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃত্যুর হার 1.19 শতাংশ ৷

সক্রিয় রোগীর সংখ্যা (active cases) বেড়ে 13 হাজার 509 হয়েছে, যা মোট সংক্রমণের 0.03 শতাংশ (India logged 3,016 fresh COVID-19 cases, highest in nearly six months) ৷ করোনার দৈনিক সংক্রমণের হার (daily positivity rate) 2.73 শতাংশ ৷ করোনা থেকে সেরে উঠেছে 4 কোটি 41 লক্ষ 68 হাজার 321 জন ৷ সুস্থতার হার 98.78 শতাংশ ৷ দেশে জাতীয় কোভিড-19 ভ্যাকসিনেশন ড্রাইভে (nationwide COVID-19 vaccination drive) 220 কোটি 65 লক্ষেরও বেশি সংখ্যাক কোভিড-19 ভ্য়াকসিন দেওয়া হয়েছে ৷

