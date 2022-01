নয়াদিল্লি, 19 জানুয়ারি : আজ সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 82 হাজার 970 জন (India reports 282970 fresh COVID cases in last 24 hours) ৷ আগের দিনের তুলনায় 44 হাজার 889 জন বেশি সংখ্যক মানুষ নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন ৷ যা 18 শতাংশ বেশি ৷ এর আগের দিন দৈনিক সংক্রমণ ছিল 2 লক্ষ 38 হাজার 18 ৷ এ নিয়ে দেশে মোট 3 কোটি 79 লক্ষ 1 হাজার 241 জন করোনায় আক্রান্ত হলেন ৷

গত 24 ঘণ্টায় 18 লক্ষ 69 হাজার 642 সংখ্যক নমুনার করোনা পরীক্ষা (Tests Conducted) হয়েছে ৷ আজ সকালে প্রকাশিত রিপোর্টের সময় পর্যন্ত দেশে মোট 70 কোটি 74 লক্ষ সংখ্যক নমুনার করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৷ আর 158 কোটি 88 লক্ষ সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের (Covid 19 Vaccine) ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷

আজ দৈনিক পজিটিভিটি রেট (Daily positivity rate) 14.43% থেকে বেড়ে হয়েছে 15.13% ৷ প্রতিদিন যত সংখ্যক মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়, তার মধ্যে যত জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে, সেই হারকে পজিটিভিটি রেট বলে ৷

আরও পড়ুন : Corona Update in Bengal : করোনার বাড়বাড়ন্তে রুপোলি রেখা, রাজ্যে 20 শতাংশের নিচে নামল সংক্রমণের হার

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন 1 লক্ষ 88 হাজার 157 জন ৷ আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল 1 লক্ষ 57 হাজার 421 ৷ এখনও অবধি দেশে মোট 3 কোটি 55 লক্ষ 83 হাজার 39 জন সুস্থ হলেন ৷ বর্তমানে সুস্থতার হার 93.88% ৷

গত 24 ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন 441 জন ৷ এর আগের দিন 310 জন করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হয়েছিল ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত 4 লক্ষ 87 হাজার 202 জন করোনা সংক্রামিত মারা গিয়েছেন ৷

দেশে মোট ওমিক্রন সংক্রমণের (Omicron Cases in India) সংখ্যা 8 হাজার 961, যা আগের দিনের তুলনায় 0.79% বেশি৷ এর আগে সংখ্যাটা ছিল 8 হাজার 891 ৷

গতকাল দেশের 15-18 বছর বয়সিদের মধ্যে 50%-এর টিকাকরণ হয়েছে৷ এ নিয়ে টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য ৷