নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি : হ্যাকিংয়ের শিকার খোদ তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রকের টুইটার হ্যান্ডাল ৷ বুধবার সকালে দেশের এই মন্ত্রকের টুইটার হ্যান্ডেলে 'অ্যামেজিং', 'হারি আপ' এবং আরও অন্য কিছু পোস্ট দেখা যায় ৷ তাই মনে করা হচ্ছে, খুব কম সময়ের জন্য হলেও টুইটার হ্যান্ডেল হ্যাক করা হয়েছিল (The official Twitter handle of the Ministry of Information and Broadcasting seems to have been hacked on Wednesday morning ) ৷

এই অ্যাকাউন্টে 'হারি আপ' এবং 'অ্যামেজিং' পোস্ট করা হয় ৷ এর মধ্যে বেশ কিছু টুইটে শিল্পপতি এলন মাস্কের থাম্বনেল-সহ হাইপারলিঙ্ক দেওয়া ছিল ৷

বিস্তারিত আসছে...