নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: দেশে ঢুকে পড়েছে ওমিক্রন (Omicron scare)৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক (Union Health Ministry on Omicron news) বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, কর্নাটকে (Omicron in India) কোভিড 19-এর নয়া ভ্যারিয়েন্টে (Covid variant Omicron) আক্রান্ত হয়েছেন দু'জন ৷ এই ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা (experts express concern over Omicron in India) ৷ কোনও অবস্থাতেই বিষয়টিকে হাল্কা ভাবে নেওয়া ঠিক হবে না বলে মত তাঁদের ৷ অবিলম্বে কড়া কোভিড বিধি (Proper covid behavior) বাস্তবায়নের পক্ষে সওয়াল করেছেন তাঁরা ৷

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিনের সভাপতি ডা. তামোরিশ কোলে ইটিভি ভারতকে বলেছেন, "ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট আমাদের জন্য নয়া চ্যালেঞ্জ ৷ ভারতে এই ভ্যারিয়েন্টের দেখা মিলবে বলে আশঙ্কা ছিলই ৷ এই ভ্যারিয়েন্ট সাংঘাতিক সংক্রামক ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম ৷" শত্রুর চরিত্র অজানা, ফলে আরও বেশি করে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ডা. কোলে ৷ তাঁর কথায়, "এখনও পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা কম ৷ তাই চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা ৷ এই পরিস্থিতি আমাদের সযত্নে সামাল দিতে হবে ৷"

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম শনাক্ত হওয়া কোভিডের B.1.1.529 ভ্যারিয়েন্টকে 26 নভেম্বর উদ্বেগের বলে চিহ্নিত করে হু ৷ এই ভ্যারিয়েন্টের নাম দেওয়া হয় ওমিক্রন ৷ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সব প্রদেশে ওমিক্রনের সংক্রমণ বৃদ্ধি চিন্তা বাড়িয়েছে ৷ অর্গ্যানাইজড মেডিসিন অ্যাকাডেমিক গিল্ডের (Organized Medicine Academic Guild on Omicron in India) সভাপতি ডা. সুনীল গর্গ বলেছেন, "এখনও পর্যন্ত ডেল্টা ওমিক্রনের থেকে বেশি সাংঘাতিক ৷ কারণ ভারতে এখনও ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা খুব বেশি নেই ৷ বৈজ্ঞানিকদের ওমিক্রন সম্পর্কে আরও অনেক গবেষণা ও পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালাতে হবে ৷ কারণ এটার সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানি না ৷"

ইন্ডিয়ান সার্স কভ-2 জেনোমিক সিকুয়েন্সিং কনসোর্টিয়াম বলেছে, "এই ভ্যারিয়েন্ট বহুবার বিবর্তিত হয়েছে ৷ এটি টিকা থেকে প্রাপ্ত অনাক্রমণতা বা স্বাভাবিক অনাক্রমণতা শক্তিকে এড়িয়ে সংক্রামিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷" INSACOG-এর কথায়, "বর্তমান টিকায় ওমিক্রনকে আটকানো সম্ভব নাও হতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ৷ তাই প্রাপ্তবয়স্কদের বিশেষত 40-এর বেশি বয়সিদের বুস্টার ডোজ দেওয়ার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করা উচিত ৷ "

ন্যাশনাল সেন্টার ফর ডিসিজ কন্ট্রোলের অধিকর্তা ডা. সুরজিৎ কুমার সিং-এর কথায়, "ওমিক্রনকে WHO উদ্বেগের বলে ঘোষণা করার পর থেকে 883টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ নভেম্বর মাসে 6400টি নমুনার জিনোমিক সিকুয়েন্সিং হয়েছে ৷"

এই অবস্থায় টিকাকরণে বিশেষ জোর দিয়েছে নীতি আয়োগ ৷ সেখানকার সদস্য কথা কোভিড 19 টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান (chairman of national task force on Omicron in India update ) ডা. ভিকে পাল বলেছেন, সব ধরনের ভ্যারিয়েন্টের থেকে সুরক্ষা পেতে টিকাকরণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় ৷ বুস্টার ডোজের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানভিত্তিক মজবুত তথ্য-প্রমাণ হাতে চলে এলেই তাঁরা বুস্টার ডোজের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত হল তা ঘোষণা করবেন ৷