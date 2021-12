নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন (Omicron variant) নিয়ে উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব ৷ অজানা শত্রুর মোকাবিলায় আগাম ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে দেশ ৷ এই অবস্থায় ঝুঁকি এড়াতে কোভিশিল্ড টিকার বুস্টার ডোজ (Covishield vaccine as booster dose) ব্যবহার করতে চায় সেরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (SII)৷ বুস্টার ডোজের জন্য অনুমতি পেতে ইতিমধ্যেই দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার (DCGI) কাছে আবেদন করেছে আদর পুনাওয়ালার কোম্পানি (SII seeks DCGIs approval)৷ দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে টিকার বুস্টার ডোজ রয়েছে বলেও তারা দাবি করেছে ৷

আধিকারিকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, করোনাভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের আবির্ভাবে যে জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার কারণেই টিকার বুস্টার ডোজ দেওয়ার চাহিদা বাড়ছে ৷ সেরাম ইনস্টিটিউটই (serum institute of India) প্রথম ভারতীয় কোম্পানি যারা কোভিড 19-এর বুস্টার ডোজের জন্য অনুমতি চাইল ৷ টিকাকরণে জাতীয় প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা দল (National Technical Advisory Group on Immunization) ও ভাকসিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জাতীয় পরামর্শদাতা দল (National Group Expert on Vaccine Administration) বুস্টার ডোজের বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে বলে সংসদে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ওমিক্রন আতঙ্ক মাথাচাড়া দেওয়ার পরই রাজস্থান, ছত্তিসগড়, কর্নাটক ও কেরালার মতো রাজ্যগুলি বুস্টার ডোজের জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছে ৷

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এসআইআই-এর সিইও আদর পুনাওয়ালা (Adar Poonawalla on booster dose) বলেছেন, অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা একটি নতুন টিকা আনতে পারেন, যেটি এই নয়া ভ্যারিয়েন্ট রুখতে 6 মাসের জন্য বুস্টার হিসেবে কাজ করবে ৷

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম শনাক্ত হওয়া কোভিডের B.1.1.529 ভ্যারিয়েন্টকে 26 নভেম্বর উদ্বেগের বলে চিহ্নিত করে হু (WHO) ৷ এই ভ্যারিয়েন্টের নাম দেওয়া হয় ওমিক্রন ৷ এর চরিত্র বুঝতে দক্ষিণ আফ্রিকা-সহ গোটা বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা গবেষণা চালাচ্ছেন ৷ আগাম ব্যবস্থা নিয়ে আন্তর্জাতিক যাত্রীদের দেশে প্রবেশের নানা বিধি আরোপ করেছে সরকার ৷ ওমিক্রন আতঙ্কের জেরে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বিমানবন্দরে নতুন কোভিডবিধি কার্যকর করা হয়েছে ৷ এ ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের বাড়তি কিছু নিয়ম মানতে হচ্ছে ৷ বিশেষ করে যে সমস্ত দেশ 'ঝুঁকিপূর্ণ' রাষ্ট্রের তালিকায় রয়েছে, সেখান থেকে আসা যাত্রীদের উপর কঠোর নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

