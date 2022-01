নয়াদিল্লি, 19 জানুয়ারি : মার্চেই দ্বিতীয় সপ্তাহেই এদেশে কেটে যাবে কোভিড মহামারির প্রকোপ ৷ জানালেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের এপিডেমোলজিক্যাল বিভাগীয় প্রধান সমীরণ পান্ডা (Head Of ICMR Epidemiological Department says Pandemic may end by March) ৷ তবে মহামারি বিদায় কয়েকটি বিষয়ের উপর শর্তাধীন ৷ যদি ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকে তবেই মার্চের মধ্যে আমরা মহামারির শেষ দেখব বলে দাবি সমীরণ পান্ডার (Samiran Panda says If we do not let our guards down and no new variant emerges, COVID will be end by March) ৷

তিনি বলেন, "কোভিডের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ জারি থাকলে কিংবা নতুন কোনও ভাইরাসের প্রজাতি যদি আর গজিয়ে না ওঠে তাহলে 11 মার্চের মধ্যেই শেষ হবে মহামারি ৷" আইসিএমআর-এর এপিডেমোলজিক্যাল বিভাগীয় প্রধান জানান, তাঁদের গাণিতিক প্রোজেকশন বলছে ওমিক্রনের মেয়াদ কোনওভাবেই তিন মাসের বেশি নয় ৷ পূথিবীতে ওমিক্রনের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল গত 11 ডিসেম্বর ৷ সেই হিসেবে 11 মার্চের পর পৃথিবীতে ভাইরাসের ওমিক্রন প্রজাতির অস্তিত্ব থাকার কথা নয় ৷

সমীরণ পান্ডার কথায়, "11 মার্চ থেকে আমরা মহামারির বিরাম লক্ষ্য করতে পারব ৷ তবে প্রভাবটা পুরোপুরি টের পেতে আরও দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করতেই হবে ৷ বিশেষ করে মুম্বই-দিল্লির মতো জায়গায়, যেখানে সংক্রমণ শীর্ষে পৌঁছেছে ৷"

দেশের প্রথমসারির এই মহামারী বিশেষজ্ঞ জানান, এইমুহূর্তে দেশের বিভিন্ন রাজ্য মহামারির বিভিন্ন স্তরে রয়েছে ৷ রাজ্যগুলির উচিৎ সেই অনুযায়ী পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা ৷ তাঁর কথায়, "আমরা কখনও পরীক্ষা কমিয়ে আনার কথা বলিনি ৷ আমরা বলেছি পরীক্ষা আরও নির্দেশ মেনে হোক এবং উদ্দেশ্যমূলক হোক ৷ মহামারির চরিত্র বদলোনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও স্ট্র্যাটেজি বদলাতে হবে ৷ "